EU: Acusan dominicano de fraude con identidad robada

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BOSTON.- Un dominicano fue acusado de utilizar la identidad de un ciudadano estadounidense para obtener fraudulentamente beneficios de alimentación, salud y vivienda por un total de 166,479.25 dólares.

Rodolfo Armando Fernández Guzmán supuestamente obtuvo 22,402 dólares del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), otros 98,481.25 dólares en beneficios de MassHealth, el programa de cobertura médica de Massachusetts, y 45,596 dólares en ayudas de vivienda de la Sección 8.

Las autoridades también alegan que utilizó la identidad sustraída para conseguir dos tarjetas de identificación estatales, un permiso de aprendizaje para conducir y tres licencias de conducir en Massachusetts y Arizona.

De acuerdo con la denuncia, Fernández Guzmán fue condenado por dos delitos graves en Arizona y recibió sentencias de prisión bajo la identidad de la víctima de la suplantación.

OPERATIVO NACIONAL CONTRA EL FRAUDE

La acusación fue incluida en un operativo nacional contra el fraude a programas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), coordinado por el Departamento de Justicia, el USDA y su Oficina del Inspector General.

jt-am