ETED lleva autotransformador desde Itabo hacia Boca Chica

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SANTO DOMINGO.- La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó el traslado este sábado de un autotransformador móvil de 138/69 kV – 80 MVA desde Itabo, en Haina, hacia la subestación Boca Chica, en la provincia Santo Domingo.

El vicepresidente Ejecutivo de la empresa, Alfonso Rodríguez, explicó que estos trabajos son forman parte de acciones urgentes orientadas a incrementar de manera temporal la capacidad de transformación en la subestación Boca Chica.

«El objetivo es responder al crecimiento de la demanda en la zona Este y garantizar la continuidad, confiabilidad, seguridad y calidad del servicio de transmisión eléctrica», señaló.

PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO

Asimismo, indicó que el mismo se enmarca dentro del plan operativo de fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, mientras avanza el proyecto de instalación del nuevo autotransformador de mayor capacidad en dicha subestación.

Destacó que estas acciones reflejan el compromiso institucional de continuar fortaleciendo la infraestructura de transmisión para asegurar un servicio eficiente y estable en beneficio de la ciudadanía, especialmente en zonas de alto crecimiento de la demanda eléctrica.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN

Rodríguez dijo que la operación contó con la coordinación técnica del Centro de Control de Energía y el apoyo logístico y de seguridad necesario para garantizar el desarrollo seguro y eficiente del traslado y las maniobras asociadas.

Estas labores forman parte del programa de mantenimiento y expansión que ejecuta la ETED para robustecer la red de transmisión nacional y asegurar la estabilidad del sistema eléctrico en la región Este del país.

an/am