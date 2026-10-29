Estudian proyecto para elevar pensiones al 70 % del salario

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SANTO DOMINGO.– La comisión bicameral que estudia la reforma de la Ley de Seguridad Social recibió para evaluación el proyecto del diputado Rogelio Alfonso Genao, que propone aumentar las pensiones hasta el 70 % del salario mensual.

La decisión fue adoptada este miércoles durante una sesión de la Cámara de Diputados. Su presidente, Alfredo Pacheco, explicó que todas las iniciativas relacionadas con las pensiones serán examinadas por esa comisión.

El equipo legislativo fue creado en marzo de 2025 y todavía no ha presentado informes sobre los proyectos bajo su responsabilidad. Su presidente, Rafael Castillo, ha señalado que espera la propuesta de reforma del Poder Ejecutivo para avanzar en los trabajos.

La iniciativa de Genao, legislador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), plantea que los trabajadores reciban una pensión equivalente a entre el 60 % y el 70 % del salario por el que cotizaron, frente al 25 % que, según afirmó, perciben actualmente.

Como ejemplo, indicó que una persona con un salario de 100,000 pesos recibiría unos 25,000 pesos de pensión bajo el sistema vigente, aun cuando haya completado sus cotizaciones.

El proyecto también propone reducir a la mitad las ganancias de las administradoras de fondos de pensiones (AFP).

Genao sostuvo que estas entidades concentran una parte importante de los beneficios económicos del sistema, mientras los afiliados asumen los costos administrativos.

Según las cifras presentadas por el diputado, las AFP registraron ganancias cercanas a los 6,000 millones de pesos, mientras sus costos trasladados a los afiliados ascendieron a unos 7,200 millones.

dh/am