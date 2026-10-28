Esther Ramírez Beras conquista Nacional Femenino de Ajedrez

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. Esther Ramírez Beras se proclamó campeona del Campeonato Nacional Juvenil Femenino de Ajedrez 2026, tras completar una actuación invicta con 5.5 puntos de seis posibles, producto de cinco victorias y unas tablas en la última ronda.

Ramírez Beras aseguró el título tras imponerse a sus primeras cinco rivales y empatar en la sexta partida frente a Rose Esmeralda Agüero Mercedes, en la primera mesa del certamen celebrado del 23 al 25 de octubre en el local de la Asociación de Ajedrez de Santiago (AAS).

Crystal Castillo Henríquez conquistó el subcampeonato con 4.5 puntos, mientras que Damianny María Pérez Martínez, primera preclasificada del torneo, ocupó la tercera posición con cuatro unidades.

COMPETENCIA DE ALTO NIVEL

El campeonato reunió a 13 jugadoras y se disputó a seis rondas mediante el sistema suizo, con un ritmo de juego de 60 minutos más 30 segundos de incremento por movimiento. Los resultados son válidos para el rating estándar de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

La justa se desarrolló simultáneamente con el Campeonato Nacional Juvenil Absoluto, con el aval y apoyo de la Federación Dominicana de Ajedrez (FDA).

En la competición podían participar jugadoras nacidas a partir del 1 de enero de 2006. La campeona obtuvo, además, el derecho de representar a la República Dominicana en competencias internacionales de su categoría.

RECORRIDO PERFECTO HASTA LA ÚLTIMA RONDA

Ramírez Beras, quien partió como séptima preclasificada con una puntuación Elo de 1438, comenzó su participación el viernes con victorias frente a Damianny María Pérez Martínez, jugando con piezas blancas, y Yireny Ester Reyes Moscoso, con piezas negras.

El sábado mantuvo su ritmo ganador al derrotar a María Camila Felipe Álvarez, con blancas, y a Crystal Castillo Henríquez, con negras.

El domingo consiguió su quinta victoria ante Isabella Marie Perrone Bueno, nuevamente con piezas blancas, antes de firmar tablas con Rose Esmeralda Agüero Mercedes en la sexta y última ronda.

RESULTADOS DE LA JORNADA FINAL

En los encuentros correspondientes a la última ronda, Crystal Castillo Henríquez venció con piezas negras a Yireny Ester Reyes Moscoso, en la segunda mesa, mientras que Damianny María Pérez Martínez derrotó también con negras a Isabella Marie Perrone Bueno, en la tercera mesa.

Agüero Mercedes concluyó en la cuarta posición con 3.5 puntos, mientras que Perrone Bueno finalizó quinta con tres unidades.

ENTREGAN PREMIOS A LAS GANADORAS

La ceremonia de premiación estuvo encabezada por Willy González, presidente de la Federación Dominicana de Ajedrez, y Leonardo Rafael Estévez, presidente de la Asociación de Ajedrez de Santiago.

Ramírez Beras recibió el trofeo de campeona nacional, Castillo Henríquez fue premiada como subcampeona y Pérez Martínez recibió la medalla correspondiente al tercer lugar.

La actuación de Ramírez Beras constituye el principal resultado de una competencia en la que la joven ajedrecista demostró consistencia y capacidad competitiva al terminar sin derrotas y asegurar la corona nacional juvenil femenina de 2026.

of-am