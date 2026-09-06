Estelares ganan en campeonato de softbol del Distrito Nacional

Aneudy Liven recibe una placa de reconocimiento por la dedicatoria del torneo de softbol, ​​Rubén Pimentel en su versión 2026.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO, RD.– El conjunto Comercio en Marcha derrotó 13-11 a Adovenprofar en el partido inaugural del torneo de equipos Júnior-B Rubén Pimentel, organizado por la Asociación de Softbol del Distrito Nacional (Asadina) y dedicado a Aneudy Liven.

El encuentro, celebrado en el estadio Freddy Vallejo, de la Liga Centro, tuvo como ganador al lanzador Huberto Vicente, mientras que Melfy Ureña cargó con la derrota.

Comercio en Marcha conectó 13 imparables, aunque Adovenprofar produjo una mayor cantidad de hits, con 15.

La ofensiva de los ganadores estuvo encabezada por Junior Mercado, quien conectó dos cuadrangulares y remolcó siete carreras para convertirse en la figura más destacada del encuentro.

También contribuyeron al ataque Carlos Rincón, Víctor Almonte, Ángel de la Cruz y Axelín Vargas.

Por Adovenprofar sobresalieron Henry Rosario, Aníbal Reyes y Óscar Heredia, este último con un cuadrangular.

Ambos equipos volverán a enfrentarse el próximo jueves a las 6:30 de la tarde, en el estadio Miramar.

Comercio en Marcha y Adovenprofar integran el Grupo C, junto a otros conjuntos que participan en la competencia. El Grupo A está conformado por Mata Chata, Los Mellos y Peña Gómez, mientras que en el Grupo B accionan 95 Norte-Cristo Rey, La Liguilla y Villa Juana.

Reconocimiento a Aneudy Liven

El torneo Rubén Pimentel 2026 quedó formalmente inaugurado durante una ceremonia celebrada en el estadio Freddy Vallejo, en la que la Asadina rindió homenaje a Aneudy Liven por su trayectoria de más de dos décadas vinculada al desarrollo del softbol en Santo Domingo.

La justa comprende, además de la categoría Júnior-B para equipos, las modalidades Júnior BB para equipos, Chatas BB para ligas, Máster para jugadores mayores de 45 años y Sénior para mayores de 50 años.

of-am