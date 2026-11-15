Esperanza miles haitianos tener mejor vida acaba en la frontera

Personas haitianas que fueron detenidas por agentes migratorios dominicanos son deportadas este viernes, en el paso fronterizo de Jimaní (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

Jimaní (República Dominicana), 14 nov.- El sueño de buscar una mejor vida fuera de Haití y escapar de su crisis termina para muchas personas en los pasos fronterizos con República Dominicana, a donde todos los días llegan camiones de la Dirección General de Migración (DGM) para deportar a decenas de haitianos detenidos por estar ilegalmente en el país.

«He pasado tres días sin bañarme, sin comer, sin nada», dice a EFE Werik, un hombre joven que asegura que llegó hace tres años desde Ca Toussaint, una aldea del distrito de Belle-Anse, en el departamento haitiano de Sudeste, limítrofe con la provincia dominicana de Pedernales, en busca de mejores condiciones de vida que las que tenía en su país, golpeado por una crisis política, económica, social y de seguridad.

El joven hace parte de un grupo de 43 hombres y nueve mujeres, incluidos dos bebés, que fueron deportados el viernes por el paso fronterizo de Jimaní, situado en el suroeste de República Dominicana, y a donde llegaron solo con lo que llevaban puesto.

En la orden de deportación se lee que todos fueron detenidos en localidades de la provincia de Bahoruco y trasladados a Jimaní, uno de los cuatro pasos fronterizos legales con Haití.

Al llegar a Jimaní en un camión blanco de Migración, completamente cerrado y con seis rejillas para ventilación, los haitianos bajan en fila y esperan en un callejón peatonal a que se abra la puerta de hierro que los devolverá a su país, bajo la mirada atenta de decenas de agentes migratorios, soldados del Ejército y del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront).

Mientras un agente migratorio saca de una bolsa verde los 18 teléfonos celulares decomisados a los haitianos al momento de su detención y los muestra buscando a sus dueños para devolvérselos, algunos de ellos aprovechan la presencia de los periodistas de EFE para pedir ayuda para comprar agua y algo de comer una vez pisen nuevamente suelo haitiano, donde ninguna autoridad los recibirá.

Dura política migratoria

La República Dominicana tiene una dura política migratoria con los haitianos indocumentados que cruzan la frontera, generalmente en busca de trabajo en sectores como el de la construcción, la agricultura o los servicios, y a diario deporta a miles de ellos de regreso a su país, con el que comparte la isla de La Española.

Según la DGM, tan solo entre los pasados 6 y 12 de noviembre fueron deportados «10,411 extranjeros indocumentados hacia Haití por los diferentes puntos de control fronterizo», lo que da una media de 1,487 personas al día.

Durante 2025 fueron deportados «379,553 nacionales haitianos con presencia migratoria irregular en territorio dominicano», cifra que representa un aumento del 84 % en comparación con el promedio anual de los cuatro años anteriores, indicó la DGM en un balance hecho en enero pasado.

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