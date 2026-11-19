SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La chef Solangel Velázquez, coordinadora del programa Consume lo Nuestro del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), será la representante gastronómica de República Dominicana en el Festival RD Exquisita.

Velázquez cuenta con una reconocida trayectoria en la gastronomía dominicana. Fue chef oficial del récord Guinness del majarete más grande del mundo y ha participado en la realización de dos grandes calderos gastronómicos en diferentes puntos del país, promoviendo la cocina tradicional y los productos nacionales.

Entre sus distinciones figura el Premio Juan Pablo Duarte, recibido en Puerto Rico.

Su participación en RD Exquisita, con el respaldo del FEDA y a través de Consume Lo Nuestro, permitirá proyectar internacionalmente la identidad gastronómica dominicana y destacar el trabajo de nuestros productores y cocineros.

El programa RD Exquisita, anunciado por el Foro DoMadrid en Santiago, busca impulsar el turismo agrogastronómico, vinculando la producción agropecuaria, la gastronomía y el turismo como motores de desarrollo para las comunidades rurales.

La iniciativa cuenta con el respaldo del FEDA, el Banco Agrícola, Adompretur, la Federación Dominicana de Comerciantes y otras entidades, con el propósito de abrir nuevas oportunidades económicas y comerciales para el país.