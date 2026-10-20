ESPAÑA: RD fortalece alianza educativa con Grupo San Valero

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ZARAGOZA.- El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Rafael Evaristo Santos Badía, visitó Zaragoza junto al viceministro administrativo y financiero, Otto Vladimir Vargas Lora.

La delegación estuvo acompañada por el director de la Fundación Dominicana San Valero (FUNDOSVA) y rector de la Universidad Dominicana San Valero (UNISVA), José René Frías Febrillet.

Su estancia permitió reforzar la colaboración entre el MESCyT y el Grupo San Valero, así como concretar iniciativas orientadas a la formación y especialización de profesionales dominicanos para responder a las necesidades de los sectores académico y productivo.

ACUERDOS DE FORMACIÓN

Durante los encuentros con los equipos directivos del Grupo San Valero se alcanzaron acuerdos de colaboración en formación del profesorado dominicano y desarrollo de microcredenciales de alta especialización, con respaldo académico, profesional, sectorial, técnico y tecnológico.

Como parte de su agenda, Santos Badía fue recibido por la vicepresidenta primera de las Cortes de Aragón, María Carmen Rouco Laliena.

En su recorrido por el Palacio de la Aljafería contempló la exposición «Goya. Del Museo al Palacio». La Basílica del Pilar y la Seo fueron otros enclaves del recorrido cultural.

La delegación visitó además el Edificio del Grupo San Valero, en la Plaza Santa Cruz, el campus de la Universidad San Jorge y las instalaciones de Centro San Valero.

Estuvieron acompañados por el presidente del Grupo, Pedro Baringo; el vicepresidente, Juan Carlos Sánchez; el director general, César Romero; la directora de Internacional y Cooperación al Desarrollo, Nieves Zubález, así como patronos y directivos del grupo educativo.

Participaron también la rectora de la Universidad San Jorge, Silvia Carrascal; el director general de SEAS Estudios Abiertos, José María Megino Barquinero; la directora titular de Centro San Valero, Rosa Bartolomé Ramos, y la directora general de Universidades del Gobierno de Aragón, María Luisa Feijoó.

DECLARACIONES DEL MINISTRO

«Nosotros conocemos el modelo San Valero, ese sector donde se instaló hace treinta años en Santo Domingo es un sector de la ciudad que fue convirtiéndose en una zona marginada y en el que han logrado formar talento humano. Por tanto, esta experiencia que viví de cerca como director del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), es replicable en otros sectores», señaló Santos Badía.

«Estamos también en otro nivel enviando jóvenes a la Universidad San Jorge para formarse de cara a su vida profesional y preparar así a profesores universitarios. Mi visita aquí tiene el objetivo de fortalecer esas relaciones, ampliar la cohorte que vamos a enviar y a la vez fortalecer vínculos de amistad y cooperación», agregó.

Sobre las microcredenciales, indicó que en República Dominicana se incorpora en la nueva ley su reconocimiento y que las universidades «tienen que adaptarse o muchas pueden desaparecer, porque muchos oficios no se van a utilizar».

«Hay que desarrollar un sistema educativo que atienda esto a través de una validación parcial o plena de competencias y saberes», sostuvo.

PRESENCIA EN REPÚBLICA DOMINICANA

La presencia del Grupo San Valero en el país se remonta a 1995, a través de FUNDOSVA, que integra cuatro centros en Santo Domingo: el Politécnico San Valero, el Instituto Politécnico Aragón, el Centro Tecnológico Cardenal López Rodríguez y el Centro Cardenal Beras, sede de la nueva UNISVA.

FUNDOSVA imparte formación a más de 3.600 alumnos al año, cuenta con más de 150 profesionales y registra un índice de satisfacción de 8,7 sobre 10.