ESPAÑA: Instan Pedro Sánchez a dimitir por casos de corrupción

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Madrid (EFE).- El pleno del Congreso ha aprobado este jueves, con el apoyo de Junts y Vox, una moción del PP en la que se insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza y a asumir con su dimisión las responsabilidades por los casos de corrupción en su entorno.

Al término de las votaciones la bancada popular ha irrumpido con gritos de «dimisión, dimisión» acompañados de golpes desde sus escaños mientras el jefe del Ejecutivo, los miembros del Gobierno presentes en el pleno y diputados del PSOE aplaudían en pie.

La moción se ha votado por puntos y acortada sobre el texto original, que pedía elecciones, al no aceptarlo con esa redacción la Mesa del Congreso.

UN PUNTO SIN VINCULACION JURIDICA

El punto en el que se insta a Sánchez a que considerara la oportunidad de plantear una cuestión de confianza -donde se recordaba que la iniciativa del PP no tiene vinculación jurídica- ha salido adelante gracias a los votos de los populares, Vox y Junts, además del de los diputados de UPN y CC. En total 178 votos a favor y 171 en contra.

También ha salido adelante el punto siguiente, donde se exige la dimisión de Sánchez para asumir responsabilidades por los «casos de corrupción que tienen como protagonistas a responsables políticos nombrados y sostenidos de forma directa» por el presidente.

La moción contenía un tercer punto donde se reprobaba la «voluntad de veto tanto por parte del Gobierno como de determinados grupos políticos, del debate de determinadas iniciativas o enmiendas», que también ha salido adelante porque aunque Junts se ha abstenido -además de Podemos- el PP ha unido sus votos a los de Vox, UPN y CC.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que la moción del PP aprobada tiene un «efecto político cero».

LIDER DEL PP INSTA A SANCHEZ A DIMITIR

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado determinante que el Congreso haya pedido por mayoría absoluta la dimisión de Sánchez, y le ha instado a asumir esta exigencia de la Cámara.

De lo contrario, ha dicho, España tendrá a partir de ahora un jefe del Ejecutivo que se mantiene en el poder en contra del Parlamento.

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