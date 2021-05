ESPAÑA: Comerciante dominicano cansado le arrojen cáscara de plátanos

ESPAÑA.- Recibir cáscaras de plátano, entre otros “regalos”, desde hace casi tres años en la puerta de su negocio es a lo que se tiene que enfrentar diariamente Alex Sosa, hostelero de origen dominicano que regenta un establecimiento en el centro de Cabrerizos.

“No entiendo lo que me quieren decir con eso, igual quieren llamarme mono, si es así no me ofenden, pero ya cansa”, señala Alex Sosa, que este verano cumplirá tres años en el que cada día cuando acude a abrir su negocio se encuentra con esta broma de mal gusto con claras connotaciones racistas que él mismo tiene que recoger.

Desde que comenzó a encontrárselas cuando acudía a abrir el negocio, han pasado infinidad de meses en los que también se ha llegado a topar con envases de yogurt que algún “gracioso” coloca en la entrada.

“Llevo 22 años trabajando en España y han pasado 9 años y medio desde que abrí este bar, aquí soy muy querido”, apunta Sosa. Tal es este hecho que “incluso algunos días cuando vengo y no hay nada me sorprendo, aunque luego me entero que han sido los vecinos los que han retirado todo”, añade.

Un acto marcadamente racista que él no se lo toma así. “Si la persona que lo hace está contento haciendo eso, que sea feliz”, apunta. “Los lunes y martes cerramos por descanso, pero aun así tengo que venir a limpiar todo porque este “individuo” viene igual a tirarme aquí estas cosas”, comenta Alex.

“Aunque si lo tuviera delante le preguntaría el motivo por el que lo hace, no tengo ni idea de quien es, ni tampoco quiero saberlo”, comenta Sosa, aunque algunos vecinos de la zona afirman haber visto a una persona en alguna ocasión que lanza tales restos desde un coche blanco (que dicen tener identificado).

Tal es la situación que incluso el dueño del local, de origen dominicano, comparte diariamente en sus redes sociales un vídeo donde enseña a sus seguidores el “regalo” del día: “Lo cogí a modo de gracia, como una broma”, aunque el autor del hecho no lo considere así. Y es que a modo de sátira, para llevar la situación lo mejor posible, cuelga entradas con asiduidad en su perfil en las que incluso en algunas de ellas interpreta la canción “El baile del gorila” de la cantante Melody “por si considera que tirándome cáscaras de plátano me está llamando mono”.

Otro de los “remedios” que tuvo que tomar fue poner en la puerta de ‘Alex Fried Chicken’, un cubo de basura con el cartel “Por favor, tira las cáscaras aquí” y de esta manera, al menos, tener que evitar recogerlas.

El acto con claras insinuaciones racistas ya está en manos de las autoridades. “No me molesta y si quieren ofenderme no lo consiguen, pero ya me cansa que cada mañana la puerta de mi negocio aparezca así”, apunta.

El propietario decidió personarse semanas atrás ante la Guardia Civil para presentar una denuncia por este hecho aunque todo quedó en el intento.

“Me dicen que no pueden hacer nada puesto que es la vía pública”, así que será ahora el Ayuntamiento de Cabrerizos (a quienes le remiten los agentes) el que tenga que poner la vista sobre este gesto de mal gusto tras el escrito que piensa presentar próximamente.

Síguenos en las redes twitter facebook instagram