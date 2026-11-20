MADRID, España.- Proyectos finales sobresalientes de becarios dominicanos del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) fueron seleccionados por su calidad académica para ser publicados en una conocida revista científica europea.

La publicación corresponde al Vol. 4 (2026) de CMI Journal, la revista científica de CMI Higher Education, del Instituto Internacional de Educación Superior en Negocios y Tecnología, con sede en Madrid. También difunde los trabajos Dominicanos x Europa, medio de comunicación digital con sede en la capital española.

Entre los proyectos de investigación publicados y galardonados se incluye el titulado “LAAM Transforma”, presentado por las graduandas Austrid Almonte Roque, Alfonsina Arias Leger, Laura María Gómez Crisóstomo y Melissa Altagracia Cuevas Villar.

Las autoras son licenciadas en psicología laboral, cursaron la maestría en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional en Conscious Management Institute (CMI) y se invistieron en septiembre de 2025.

La publicación contiene el trabajo final en el que presentan un modelo de consultoría para convertir la gestión del talento en ventaja estratégica para la empresa dominicana.

En sus reflexiones analizan cuestiones claves para el país, con planteamientos orientados a la promoción del talento como ventaja estratégica para la empresa dominicana.

La investigación de las becarias está articulada por la descripción de la empresa, sus tareas primordiales en materia de gestión de talento y la búsqueda de alternativas para ajustar la gestión de talento a sus expectativas de crecimiento.

RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD ACADÉMICA

Al ponderar este y otros proyectos de becarios del Mescyt, el presidente-fundador de CMI Higher Education, Rafael García Martín, resaltó su calidad y utilidad como mecanismo de desarrollo laboral.

“Estos trabajos demuestran el enorme talento de los profesionales dominicanos y el retorno de la apuesta del Mescyt por la formación internacional que genera para el país”, enfatizó.

Conscious Management Institute (CMI) Higher Education es un instituto internacional de educación superior e investigación en negocios y tecnología. Ofrece MBA, másteres, títulos de especialistas y expertos, formación profesional de grado superior y formación a empresas en modalidades presenciales y online.