ESPAÑA: 30 muertos y decenas heridos al colisionar dos trenes

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TOLEDO, España, 28 de octubre.- Al menos 30 personas han muerto y varias han quedado heridas al colisionar este miércoles dos trenes y desprenderse varios vagones por un terraplén en Urda, Toledo, según han confirmado fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Los bomberos están realizando las labores de rescate. Los principales referentes políticos han cancelado su agenda y paralizado la campaña electoral en medio de lo ocurrido.

El accidente ha tenido lugar poco antes de las 9 de esta mañana en el punto kilométrico 118, entre un tren AVE de Renfe y otro de la compañía Iryo, que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.

«La última información que nos llega de fallecidos son 24 constatados en el AVE y seis en el Iryo, pero damos por hecho que van a salir más porque todavía no ha sido posible alcanzar la profundidad de los vagones«, ha revelado en declaraciones a los medios el presidente castellanomanchego, Emiliano García Page, ya en la zona de la tragedia.

En cuanto a los heridos, ha dicho que por ahora hay 30 atendidos leves, unos 50 con distintos síntomas de gravedad y algunos, «menos», en nivel rojo, muy graves.

Previamente, la portavoz del Gobierno de Castilla La Mancha, Esther Padilla, ha indicado que, según le ha trasladado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el tren Iryo llevaba «146 pasajeros más un bebé» y el de Renfe un total de 397.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reconocido que ha sido «un accidente de alto impacto«, por lo que se espera que sea «una tragedia importante».

Ya se han desplegado todos los servicios de emergencias y se han avisado todos los hospitales cercanos, tanto de la Comunidad de Madrid como de Castilla-La Mancha para que vayan liberando camas de UCI y quirófanos. La parte más preocupante, ha dicho la ministra, son los vagones que han sufrido el mayor impacto, donde siguen las labores de rescate y emergencias.

sp-am