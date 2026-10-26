Escritor Milton Olivo aspira a candidatura senatorial del PRM

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO. El escritor y promotor del desarrollo municipal Milton Olivo anunció sus aspiraciones a la candidatura a senador por la provincia Santo Domingo por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), con una propuesta centrada en el empleo, el emprendimiento, la inversión y el desarrollo local.

Bajo el lema “Aprende. Emprende. Progresa”, planteó articular programas de formación técnica, apoyo a emprendedores y promoción de inversiones en los municipios y distritos municipales de la provincia, mediante alianzas entre instituciones públicas, empresas, centros educativos y organizaciones comunitarias.

“La provincia Santo Domingo es una tierra de oportunidades. Tenemos gente trabajadora, jóvenes con talento, emprendedores con ideas y comunidades con deseos de progresar”, manifestó.

Olivo también propuso impulsar iniciativas legislativas para fortalecer la independencia económica de los ciudadanos, ampliar las oportunidades laborales y mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos locales.

Su agenda contempla la defensa de la soberanía nacional, el cumplimiento de la legislación migratoria y fiscal, así como la fiscalización de las políticas de seguridad ciudadana, con apego al orden constitucional y respeto a la dignidad humana.

Asimismo, abogó por una distribución de recursos acorde con las responsabilidades municipales y un mayor seguimiento a las inversiones públicas. También destacó el potencial del reciclaje y la economía circular para generar empleos y dinamizar la actividad productiva.

Olivo se desempeña como director de la Oficina Técnica de Proyectos del Programa de Desarrollo ASDE/PNUD en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, donde promueve proyectos de inversión e iniciativas vinculadas al emprendimiento y la sostenibilidad. Es autor de cinco libros.

Como parte de su aspiración, anunció encuentros con organizaciones comunitarias, comerciantes, empresarios, profesionales, jóvenes y dirigentes del PRM para recoger propuestas y conocer las necesidades de la provincia.

El dirigente afirmó que respetará los procedimientos internos de su partido y mantendrá el diálogo con su dirigencia y militancia durante el proceso de selección de la candidatura.

dh/am