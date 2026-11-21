SANTO DOMINGO.– El abogado y periodista José Báez Guerrero presentó su más reciente obra, Orden público: bellas leyes, malas costumbres, un ensayo de 508 páginas que analiza los problemas institucionales, jurídicos e históricos de la sociedad dominicana.

El acto, celebrado en el Museo de Historia y Geografía, contó con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña, quien asistió en representación del presidente Luis Abinader, así como de representantes del ámbito académico, empresarial y jurídico.

Durante la actividad, Miguel Reyes Sánchez, presidente de la Academia Dominicana de Historia, anunció el ingreso de Báez Guerrero a esa institución.

El abogado Eduardo Jorge Prats, autor del prólogo, calificó la publicación como una obra de sociología política, histórica y jurídica, y destacó la capacidad del autor para abordar temas que cuestionan los relatos establecidos.

Báez Guerrero explicó que el libro plantea que muchos de los problemas nacionales tienen un origen común: la impunidad, fenómeno que, a su juicio, debilita la cooperación social, fomenta la ilegalidad y compromete el bien común.

El autor también cuestionó la distancia entre los principios jurídicos proclamados y su aplicación en la realidad dominicana. Sostuvo que la tolerancia social frente a las infracciones y la complicidad de las autoridades contribuyen a perpetuar esa situación.

La obra fue publicada por Arte Tuto e impresa por Editora Búho. Su portada estuvo a cargo de Manuel Báez Delgado y el cuidado de edición correspondió a Justino Pargoseco.

Báez Guerrero ha publicado más de veinte libros y recibido reconocimientos como el Premio Nacional de Historia 2009, el Premio FIL-León Jimenes 2015 y el premio Arzeno Brugal 2018. El libro está disponible en Cuesta Libros.

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