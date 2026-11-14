Escogido, Gigantes y Toros salen victoriosos béisbol dominicano

SANTO DOMINGO.– Los Leones del Escogido, Gigantes del Cibao y Toros del Este consiguieron victorias este viernes en la continuación del torneo de béisbol otoño-invernal de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

En el estadio Quisqueya Juan Marichal, los Leones del Escogido derrotaron 5 carreras por 3 a los Tigres del Licey, en otro capítulo de la histórica rivalidad entre los dos equipos capitalinos.

GIGANTES SUPERAN A LAS ÁGUILAS

Por su parte, los Gigantes del Cibao vencieron 9 carreras por 6 a las Águilas Cibaeñas, en un enfrentamiento entre dos tradicionales rivales de la región del Cibao.

El conjunto francomacorisano logró imponerse en un partido de seis carreras para los aguiluchos, que no pudieron evitar la derrota.

TOROS DOMINAN A LAS ESTRELLAS

En el otro encuentro de la jornada, los Toros del Este desplegaron una ofensiva de 12 carreras para derrotar 6 a las Estrellas Orientales, que anotaron seis vueltas.

La victoria taurina permitió al conjunto romanense sumar un importante triunfo en sus aspiraciones de avanzar en la serie regular.

La jornada concluyó con tres equipos ganadores: Escogido, Gigantes y Toros, en una temporada que continúa ofreciendo una intensa lucha por las posiciones clasificatorias.

POSICIONES SERIE REGULAR

EQUIPO J G P PCT DIF 22 15 7 .682 – 22 13 9 .591 2 22 11 11 .500 4 21 9 12 .429 5.5 22 9 13 .409 6 21 8 13 .381 6.5

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