Eric Rivero destaca avances de ganadería; llama unidad gremial

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HATO MAYOR. – El asesor agropecuario del Poder Ejecutivo y presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Leche (APROLECHE), Eric Rivero, destacó los avances alcanzados por la ganadería dominicana en los últimos años y llamó a las organizaciones del sector a fortalecer la unidad gremial, la institucionalidad y la capacidad de organización para defender las conquistas de la producción nacional.

Durante un encuentro con representantes de asociaciones ganaderas de la región Este, Rivero identificó como uno de los principales logros del sector la disposición de que la leche utilizada en el desayuno escolar provenga de la producción nacional, una conquista que atribuyó a la voluntad política del presidente Luis Abinader y al trabajo de los gremios ganaderos.

DESAYUNO ESCOLAR Y PRODUCCIÓN NACIONAL

El dirigente recordó que, después de la aprobación de la Ley de CONALECHE, en 2001, establecer en los pliegos de licitación del desayuno escolar la utilización de leche de producción nacional constituye uno de los mayores avances para los ganaderos dominicanos.

Sin embargo, advirtió que todavía existen desafíos relacionados con los precios de comercialización, los costos de producción y el cumplimiento de las disposiciones que favorecen al sector.

Rivero señaló que el Estado aumentó recientemente un 10 % las raciones del desayuno escolar, pero indicó que ese incremento todavía no se ha traducido en beneficios para los productores de leche.

Consideró necesario continuar las gestiones para que la expansión del programa también represente mayores oportunidades de comercialización para los ganaderos nacionales.

MÁS DE 160 CENTROS DE ACOPIO

Rivero destacó el papel de los centros de acopio en el fortalecimiento de la producción lechera, especialmente entre los pequeños y medianos ganaderos.

Explicó que el país cuenta con más de 160 instalaciones de este tipo, que permiten organizar la comercialización, mejorar las condiciones de negociación y facilitar que los productores de comunidades apartadas reciban precios más competitivos.

Como ejemplo, mencionó que durante una reciente visita a centros de acopio de la región Este comprobó que algunos ganaderos comercializan el litro de leche entre RD$33 y RD$35.

A su juicio, estas estructuras han contribuido a reducir las desventajas que enfrentaban los productores ubicados lejos de las plantas procesadoras.

PRODUCCIÓN ALCANZA 930 MILLONES DE LITROS

El presidente de APROLECHE informó que la producción nacional alcanzó aproximadamente 930 millones de litros de leche durante el pasado año, una actividad sustentada principalmente por miles de pequeños ganaderos.

Asimismo, resaltó los aportes del Programa de Mejoramiento de la Ganadería (PROMEGAN), mediante iniciativas orientadas a elevar la productividad de las fincas, mejorar la disponibilidad de pastos, impulsar la inseminación artificial y fortalecer los centros de acopio.

LLAMADO A LA UNIDAD DEL SECTOR

El encuentro contó con la participación de representantes de asociaciones ganaderas y productores agropecuarios de Hacienda Estrella, Loma Larga, Casa de Piedra, Otra Banda, Verón, Nisibón, El Seibo, Sabana de la Mar, Hato Mayor, El Valle, Miches, Gina y Jaragua, así como de San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, La Romana, Mata Palacio, Mata de Palma y La Altagracia.

Al concluir, Rivero reiteró que el futuro de la ganadería dominicana depende de la capacidad de sus integrantes para trabajar de manera coordinada, mejorar la calidad de la leche, consolidar sus estructuras asociativas y defender la participación de la producción nacional en el mercado dominicano.

El dirigente insistió en que la unidad gremial es fundamental para preservar los avances alcanzados y lograr que el crecimiento del sector se traduzca en mejores condiciones para los productores de todo el país.

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