Equipos de Lidom se refuerzan con miras beisbol profesional

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SANTO DOMINGO. – Los seis equipos de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) completaron una intensa etapa de movimientos de jugadores antes del inicio del campeonato 2026-2027, con un balance de 34 agentes libres adquiridos, 54 peloteros retenidos y otros 20 incorporados mediante cambios.

Las operaciones reflejan los esfuerzos de las Águilas Cibaeñas, los Tigres del Licey, los Leones del Escogido, los Gigantes del Cibao, las Estrellas Orientales y los Toros del Este por fortalecer sus plantillas y competir por la corona del torneo invernal.

La campaña comenzará el viernes 16 de octubre, con los Leones del Escogido, actuales bicampeones nacionales, enfocados en conquistar su tercer título consecutivo.

ÁGUILAS Y TOROS FORTALECEN SUS PLANTILLAS

Las Águilas Cibaeñas incorporaron nuevos jugadores mediante la agencia libre, entre ellos Luis Liberato, Jonathan Aro, Rafael Dolis y Diógenes Almengó. También retuvieron a Junior Fernández, Erick Mejía, Luis González y Alfredo Reyes.

Los Toros del Este conservaron a jugadores como Jeimer Candelario, Jesús Sánchez, Miguel Castro, Félix Peña y Yency Almonte. Entre sus nuevas contrataciones figuran Pedro Severino, Phillips Valdez, Zoilo Almonte y Dawell Lugo.

GIGANTES Y ESCOGIDO REALIZAN MOVIMIENTOS

Los Gigantes del Cibao mantuvieron en sus filas a Leury García, Jimmy Cordero, Huáscar Brazobán y Wandy Peralta, entre otros. Además, sumaron a Richard Rodríguez, Ronel Blanco, Enoli Paredes y Arístides Aquino mediante la agencia libre.

Por su parte, los Leones del Escogido retuvieron a Erik González, Sócrates Brito, Franchy Cordero, José Marmolejos y Héctor Neris. También contrataron a Michael de la Cruz, Radhamés Liz, Marco Hernández e Iván Castillo.

ESTRELLAS Y LICEY AJUSTAN SUS EQUIPOS

Las Estrellas Orientales conservaron a figuras como Jorge Mateo, Miguel Sanó y Lewin Díaz, además de incorporar nuevos jugadores para ampliar sus opciones de cara al torneo.

Los Tigres del Licey, en tanto, retuvieron a veteranos como César Valdez, Emilio Bonifacio y Mel Rojas, junto a otros integrantes de su plantilla. También adquirieron mediante la agencia libre a Andretty Cordero y Maikel Franco.

Con estas operaciones, las seis franquicias llegan al inicio del campeonato con plantillas renovadas y el objetivo común de avanzar en la competencia por el título de la pelota invernal dominicana.

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