La distinción será entregada al Mandatario el jueves de la próxima semana.

SANTO DOMINGO.- La Asociación Mundial de Juristas entregará al presidente Luis Abinader la Medalla de Honor, en reconocimiento a su liderazgo y compromiso con la paz, la libertad y los valores democráticos.

La distinción será entregada el jueves de la próxima semana, durante una visita institucional de cuatro días a República Dominicana, encabezada por el presidente de la entidad, el reconocido abogado español Javier Cremades.

AGENDA DE LA VISITA

Mediante un comunicado de prensa, la organización informó que la delegación estará integrada, entre otros, por su presidenta ejecutiva, Ángela Montoya, y desarrollará una agenda que incluye encuentros institucionales, actividades académicas y reconocimientos.

La programación comenzará el miércoles con reuniones con representantes de la prensa, directores de medios de comunicación y empresarios, antes del encuentro con el mandatario en el Palacio Nacional.

El jueves, además de la entrega de la Medalla de Honor a Abinader, será inaugurada en la Universidad del Caribe la oficina para América Latina de la World Law Foundation.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y CULTURALES

La nueva oficina tendrá como propósito promover la cooperación académica, la investigación, la formación y el fortalecimiento del Estado de derecho en la región.

También será inaugurada la sala Sonia Sotomayor, en honor a la primera jueza latina de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Para el viernes está prevista la presentación del libro Sobre el imperio de la ley, de Javier Cremades, en la Universidad del Caribe.

Mientras que el sábado, el jurista español será investido como Doctor Honoris Causa por esa institución académica.

La Asociación Mundial de Juristas indicó que los horarios específicos de las actividades serán dados a conocer a su llegada al territorio dominicano.

an/am