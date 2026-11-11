Enviados de Trump viajarán a Moscú para reunirse con Putin

MOSCU.- Los emisarios de la Casa Blanca para Ucrania, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán este jueves a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, con el propósito de revisar los avances de las negociaciones tripartitas celebradas en Abu Dabi entre representantes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

«Steve y yo viajaremos mañana a Moscú para reunirnos con el presidente Putin, repasar los temas tratados hoy e intentar avanzar en algunos de los asuntos que abordamos», declaró Kushner al término de los contactos, según informaron agencias rusas. Añadió que posteriormente tienen previsto reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Dublín.

NEGOCIACIONES COMPLEJAS Y SUSTANCIALES

Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, calificó las conversaciones en Abu Dabi de «complejas», aunque destacó que fueron «muy sustanciales».

El representante estadounidense explicó que uno de los objetivos del encuentro con Putin será explorar la incorporación de los países europeos a las negociaciones, con la intención de establecer un formato multilateral para abordar el conflicto.

RUSIA CUESTIONA PARTICIPACIÓN EUROPEA

Por su parte, el jefe negociador ruso, Vladímir Medinski, criticó la presencia de representantes europeos en Abu Dabi, al acusarlos de no presentar iniciativas concretas para alcanzar la paz y de ser «cómplices» de la prolongación de la guerra.

«Tienen que aprender de los americanos», afirmó Medinski, quien elogió la labor mediadora de los enviados de la Casa Blanca.

La próxima reunión en Moscú representa un nuevo esfuerzo diplomático de la Administración Trump para avanzar hacia una solución negociada de la guerra entre Rusia y Ucrania.

La anterior visita de los emisarios estadounidenses a Rusia para reunirse con Putin se produjo el pasado 21 de octubre.

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