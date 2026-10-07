Entregan RD$30 millones en bonos a productores lecheros

El director de la TNR, Claudio Caamaño Vélez, encabezó la entrega de los recursos.

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SANTO DOMINGO.- La Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR), a través del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (Fotesir), destinó RD$30 millones en bonos a 17 productores registrados en el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (Conaleche), con el objetivo de fortalecer la producción de pasto para el ganado lechero.

El director de la TNR, Claudio Caamaño Vélez, explicó que la iniciativa forma parte de las acciones del Gobierno para respaldar a los productores mediante herramientas que permitan elevar la eficiencia de sus procesos y promover un uso responsable del agua, en beneficio de la seguridad alimentaria.

Caamaño Vélez informó que, con esta nueva entrega, suman más de 220 los productores beneficiados mediante 15 convocatorias, realizadas en San Juan, Azua, Valverde, Santiago Rodríguez, Bahoruco, Independencia, Vallejuelo, Vicente Noble, Tamayo y San José de Ocoa, entre otras localidades.

Precisó que estas iniciativas representan una inversión superior a RD$136 millones y tienen impacto en más de 17,200 tareas, contribuyendo a una agricultura más tecnificada y productiva.

RIEGO COMO RESPUESTA A LA SEQUÍA

El director de Conaleche, Luis Sánchez Falette, destacó la importancia de continuar apoyando a los productores de leche para que mejoren sus sistemas de riego, especialmente frente a los períodos prolongados de sequía que afectan la disponibilidad de pastos y forrajes.

Señaló que contar con sistemas de riego más eficientes permite garantizar alimento para el ganado durante los períodos de escasez de agua y crear mejores condiciones para mantener la producción lechera.

Los bonos corresponden a incentivos no reembolsables que cubren hasta el 70 % de los proyectos, permitiendo incorporar tecnologías para optimizar los sistemas de riego y aprovechar de manera más eficiente el recurso hídrico.

La actividad contó con la participación de autoridades del Ministerio de Agricultura, Aproleche, Confenagro y Conaleche.

an/am