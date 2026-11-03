Entérate NY (OPINION)

Periodismo Informativo y Crítico al Servicio de la Comunidad

►Ante advertencia EUA a sus ciudadanos en RD: Ante la advertencia de la embajada EE. UU. en la RD de que sus ciudadanos (entre ellos decenas de miles de dominicanos) deben mantenerse atentos a los actos delictivos reportados (robos, agresiones sexuales y habrían sido drogados) tomar precauciones para proteger su seguridad personal, prestar atención a su entorno y adoptar medidas de prevención. Entérate NY pone a disposición herramientas ante cualquier percance en que un ciudadano-USA se vea envuelto: Registrarse en el “Programa de Viajero Inteligente” = https://mytravel.state.gov/s/step (gratis) diseñado para proteger a ciudadanos y nacionales estadounidenses. Poner detalles de su viaje (estancia, país de destino y datos de contacto). El programa conecta con la embajada-USA más cercana. Proporciona información actualizada sobre salud, clima, seguridad, desastres naturales, y manifestaciones, entre otras cosas. Facilita que la embajada se comunique con usted y brinde asistencia rápida si ocurre una crisis política, o una emergencia familiar. Permite que sus seres queridos en EE. UU. puedan ponerse en contacto con usted a través del Departamento de Estado si se pierde la comunicación

►Otras herramientas de USA en RD: Para emergencias como fallecimientos, arrestos, hospitalizaciones o delitos que involucren a ciudadanos estadounidenses, llame 24/7 al (809) 567-7775. Cuando se le solicite ingresar la extensión, marque 0 e indique al operador que se trata de una emergencia. Para información general, puede escribirnos a SDOAmericans@state.gov

Reporte de Fraude Consular – Unidad de Prevención de Fraude, Santo Domingo

https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=dFDPZv5a0UimkaErISH0S_Lt2bkxfZFCssGN0gXW8bRURFdTNFJJWDUySjg0SEc2RTFBQldLUzE3Ry4u&route=shorturl Múltiples servicios = https://do.usembassy.gov/es/services-es/ Embajada USA en RD: Av. República de Colombia #57, Santo Domingo, RD. Teléf: (809) 567-7775

► Perremeístas en NY analizan a Fulcar: La semana pasada se reunieron en El Bronx unos llamados “doctos” del PRM. Un “docto” es alguien que ha adquirido conocimientos superiores a los comunes u ordinarios; es sinónimo de culto, sabio, erudito o instruido. ¡Uff! Debatieron y analizaron a profundidad las recientes declaraciones de Roberto Fulcar (un cuarto bate dentro del partido). Los “perremeístas”, diiicen en NY, aseguran que ni Maggie Haberman ni Nate Cohn, analistas políticos de CNN y del New York Times les pueden cargar las maletas a estos sabiólogos y todólogos cuando realizan enjundiosos análisis sobre la política vernácula de RD. En pocas palabras, ambas lumbreras serían unos ‘caprinos (chivos) hastiados (hartos) de jobo’. ¡Unos chivitos hartos de jobo! Fulcar planteó: “No tengo, al día de hoy, compromisos con precandidatos”. “Estoy consultando a mi equipo político a nivel nacional y, antes de la Navidad, tendremos una decisión”. “Y les aseguro que, cuando se produzca esa decisión, nada quedará igual en el PRM”. “El tablero se va a mover, se lo aseguro; se va a mover por una razón muy simple”. ¡Ay, ay, ay! Ver video = https://www.youtube.com/watch?v=1pkpt1mnMFw Los analistálogos, sabichosos y opinólogos plantearon al unísono: “Las encuestas mantienen a David Collado arriba en el tablero, y Fulcar lo hará cambiar; es decir, lo de arriba bajará y lo de abajo subirá”. Consideramos que apoyará a Carolina Mejía. ¡Huumm!

La modalidad de los seguidores de Carolina en NY. Interpretar, como si nada, en presencia de sus oponentes y el público en general a:

Nino Bravo-canción: Carolina = https://www.youtube.com/watch?v=ou7gc99eSKg&list=RDou7gc99eSKg&start_radio=1

Neil Sedaka-canción: Oh Carol = https://www.youtube.com/watch?v=PekwWBHDKik&list=RDPekwWBHDKik&start_radio=1

Eddy Herrera-canción: Carolina = https://www.youtube.com/watch?v=7s6KsygVGd8&list=RD7s6KsygVGd8&start_radio=1

Y, como decía el famoso narrador de béisbol Buck Canel: “No se vayan, que esto se pone bueno”.

►Víctoria de Lula lección al PLD y FJG: El dirigente político del PLD, miembro del Comité Central (CC) y ex consul en NY, Bienvenido Pérez, enlace entre el proyecto presidencial de Francisco Javier García para 2028 y las seccionales de esa organización en el exterior, considera que la victoria de Lula da Silva en Brasil constituye una gran lección para su partido y el aspirante presidencial. El dirigente destacó cinco grandes lecciones: 1. Una derrota no significa el final de un proyecto político. 2. La organización territorial sigue siendo fundamental. 3. La unidad política debe construirse alrededor de objetivos compartidos. 4- La experiencia política debe acompañarse de propuestas para el futuro. 5. La confianza de la población es indispensable. ¡Ah! En documento de prensa, FJG afirma “Hoy nace Francisco Javier García 2.0”. Más fuerte. Más firme. Más decidido. Guiados por Dios y por el ideario de Juan Bosch, seguimos sin distracciones, construyendo desde hoy la victoria del PLD en 2027 y el retorno al poder en 2028. Dos años de trabajo nos han dado una estructura sólida. Hoy comienza una nueva etapa: más organización, más determinación y más compromiso con la RD. “El orden de los factores no alterará el resultado, lo mismo da la consulta en octubre, que primaria en el 2027. ¡Ay!

►Votos anticipados en NYC: En Queens votaron anticipadamente 177.271 personas; en Manhattan, 160.045; en Brooklyn, 135.095; en El Bronx, 57.167; y en Staten Island, 43.208. En todo el estado de NY, la cifra ascendió a 1.851.563 votantes, mientras que en EE. UU. alcanzó los 54.390.864. En estas elecciones se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 del Senado. La elevada participación anticipada refleja una intensa movilización ciudadana de cara a unos comicios que definirán el equilibrio del poder político en Washington. Entre las preocupaciones expresadas por los votantes hispanos figuran el alto costo de la vida, especialmente los precios de los combustibles y los alquileres; la reducción de los beneficios sociales; y las detenciones y deportaciones de familiares, amigos y allegados realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). El voto latino podría tener un impacto decisivo en los resultados. El costo de la vida y las políticas migratorias se perfilan como factores relevantes en las preferencias de este electorado y en su valoración de la gestión del presidente Trump. Una encuesta nacional publicada este domingo por NBC News sitúa al Partido Demócrata con una ventaja de siete puntos porcentuales frente al Partido Republicano en la contienda por el control del Congreso.

Otros detalles = https://actualidadneoyorkina.com/?p=11691

►Perremeístas en NY no se ponen de acuerdo: Una perremeísta de fuste en el PRM-NY informó a Entérate NY que, a pesar de que la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) del PRM, encabezada por Deligne Ascención, dejó recientemente establecida la «Comisión de los 15», con representación de todas las tendencias, todavía no se sabe quiénes son sus integrantes. El propósito es que la seccional neoyorquina, una de las 39 existentes en el exterior, iniciara los trabajos de manera consensuada. Sin embargo, el presidente de la seccional, Julio César Mateo (Julyn), actual cónsul en Antigua y Barbuda, está convocando desde allá a una reunión para este lunes, sin que se sepa quiénes deben asistir. Por esa razón, muchos compañeros no se atreven a acudir, pues temen que los manden a sacar o les digan: «Usted no está invitado». ¡Ay! La CNEI dejó bien claras las siguientes reglas:

Aprobar los trabajos por consenso. Ningún dirigente podrá actuar de forma individual o grupal, ni presentar sugerencias a las altas instancias del partido sobre asuntos que no hayan sido consensuados, aprobados y firmados por todos los miembros de la comisión. Coordinar las funciones administrativas y sustituir a los dirigentes que hayan fallecido o se hayan mudado fuera de Nueva York. Organizar y consensuar los trabajos políticos, incluidos el programa Verifícate, la cedulación y el empadronamiento de nuevos militantes, así como destacar la obra de gobierno del presidente Luis Abinader. Gestionar, a través de la comisión colegiada, oportunidades de empleo, priorizando los casos de mayor necesidad. Tramitar solicitudes de pensiones para quienes reúnan los requisitos y promover recomendaciones e iniciativas que favorezcan la unidad, la armonía y el diálogo ante las diferencias internas.

►Un valor dominicano en NY: Roberto Ureña Méndez., dominicano oriundo del Cibao y residente en NYC desde hace décadas. Ha trabajado en diversos restaurantes y clubes de la Gran Manzana. Tras varios años en esos menesteres, aprendió bien el oficio, estableció relaciones y se independizó. Desde entonces, ha incursionado en el ámbito gastronómico y, poco a poco, ha abierto cuatro restaurantes modestos, acogedores y hermosos, con sabrosa comida latinoamericana, todos ubicados en el Alto Manhattan. Primero: “Bitcoin New York”, en el 3775 de la Décima Avenida, Suite 5. Segundo: “Cinco Ocho Wine Room”, en el 3775 de la Décima Avenida, Suite 4. Tercero: “El Tanque Trattoria Bar”, en el 101 de la avenida Sherman; y Cuarto: “202 Social Bar & Grill”, en el 3775 de la Décima Avenida, Suite 3. A Ureña Méndez lo definen como el “director creativo de los conceptos”. Su mensaje a las nuevas generaciones: “Apuesten por ustedes mismos, no desmayen en la búsqueda de sus sueños y dedíquense al cien por ciento a su trabajo y a sus metas, sin dejar de lado a la familia ni a Dios, que es lo más importante. Apuesten también por su comunidad”. Si usted lo ve caminar por ahí, como de costumbre, dígale: “Roberto, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario NY: La Administración de Recursos Humanos (HRA) en esta ciudad puede considerar asistencia económica mediante One Shot Deal. La elegibilidad se revisa caso por caso y parte del dinero podría requerir devolución. Llamar al 718-557-1399.