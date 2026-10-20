Encuesta revela desconfianza hacia los partidos en el país

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SANTO DOMINGO.– El 59,9 % de los dominicanos no simpatiza con ningún partido político, mientras el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) lidera la intención de voto con un 29,7 %, según una encuesta de ACD Media divulgada este lunes.

El sondeo, realizado del 9 al 11 de octubre entre 1.200 personas, sitúa en segundo lugar a la opositora Fuerza del Pueblo (FP), con un 21,7 %, seguida del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con un 17,2 %.

En cuanto a la simpatía partidaria, el 19,8 % expresó afinidad con el PRM, el 9,5 % con el PLD y el 8,6 % con la FP. Otras organizaciones obtuvieron un 1,7 %.

La consulta también refleja que el 13,7 % de los entrevistados no votaría, mientras que el 11,3 % no supo responder o prefirió no hacerlo. Otro 6,4 % apoyaría a agrupaciones distintas de las tres principales.

Sobre las posibilidades de gobernar el país en 2028, el 49,5 % consideró que la FP, liderada por el expresidente Leonel Fernández, tiene muchas o algunas oportunidades de alcanzar el poder. El PRM obtuvo un 45,4 % y el PLD, un 41,7 %.

El estudio también evidenció una baja confianza en las organizaciones políticas. El 68,9 % de los participantes manifestó tener poca o ninguna confianza en los partidos, frente al 29,6 % que afirmó sentir mucha o alguna.

dh/am