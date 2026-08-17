Encuentro literario reúne Haití a 30 autores de unos 100 libros

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Puerto Príncipe, 17 ago.- La primera edición de un encuentro en Haití bajo el nombre de «Vacaciones en Libros» reunió a un grupo de unos 30 escritores distinguidos hoy en el país, informó un diario local.

Los autores exhibieron y firmaron ejemplares de alrededor de cien títulos a los aficionados a la lectura, durante este intercambio dirigido a promover la literatura nacional, según los organizadores, añadió el periódico Le Facteur Haiti.

«Fue un rotundo éxito», añadieron especialistas del sector cultural sobre esta primera edición de «Vacaciones en Libros», celebrada en el Palacio Municipal de Delmas con motivo del cierre de las vacaciones de verano.

La treintena de escritores convocados incluyó a periodistas como Valéry Numa y Kervens Roméus; al alcalde del municipio Wilson Jeudy; a la activista política Djina Guillet Delatour; y al exsenador Cassy Nenel, agregó la publicación.

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