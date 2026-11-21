En el Partido Revolucionario Moderno parece que sufren del síndrome de las aspiraciones, como en toda agrupación en el poder, están perdiendo más que el tiempo.

En esa entidad partidaria en vez de concentrarse en gobernar para quedar bien con la votante población que volverá a las urnas en el 2028, andan en otras cosas, peleando entre ellos a ver cuál saca más trapos al sol.

Primero fue Jesús Vásquez contra David Collado, ahora con las honorables Raquel Peña y Milagros Ortiz Bosch.

Al final todos se pondrán de acuerdo, pero en principios están haciendo un feo papel haciéndoles más daño que bien a la gestión del Presidente Luis Abinader.

Digo esto porque en medio de tantos problemas y crisis el gobierno y el Presidente han sobrevivido juntos con el país pero discusión tras discusión la gente podría ver que las aspiraciones entre ellos hacen que se olviden de sus responsabilidades estatales.

Entonces será que esas apetencias presidenciales a destiempo no deben llevar a los dirigentes perremeístas a confundir sus acciones, cuando en realidad lo que deben es luchar juntos al partido y al gobierno para que todos queden bien.

Deben recordar que ahí está un Leonel Fernández fortalecido y haciendo el trabajo para tratar de volver al poder.

Leonel es un candidato potable al que no se debe subestimar si tomamos en cuenta que ya ha sido jefe del Estado y tiene gente que lo siga además de donantes que si ven en él un ente potable le harán financiamiento.

En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, se está tratando de imponer a Gonzalo Castillo, quien ya fue candidato y quizás por eso lo ven más accesible en torno a su imagen.

Sin embargo si Gonzalo no mejora el discurso electoral no tendrá ninguna posibilidad.

Lo que creo es que si se impone a Gonzalo en el PLD muchos dirigentes importantes irán a la Fuerza del Pueblo dando más asequibilidad a las aspiraciones de Leonel Fernández.

Por eso y por mucho más en el PRM deben ponerse de acuerdo, dejar de lanzar trapos al sol y seguir trabajando para convencer a los votantes de que pueden permanecer en el poder no importe con el candidato que sea, pero que no caigan en la enemistad electoral.

jpm-am