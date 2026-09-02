Gobierno RD declara guerra al «terrorismo medioambiental»

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SANTO DOMINGO, 2 de septiembre .- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, declaró este miércoles «de alto interés nacional» el combate al terrorismo medioambiental.

La declaratoria está contenida en un decreto dado a conocer este día durante un acto en el salón Las Cariátides, del Palacio Nacional, encabezado por el Mandatario, quien estuvo acompañado de los ministros de las Fuerzas Armadas, teniente general Carlos Fernández Onofre, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez; el subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Mairení Rivas, así como otros funcionarios.