Gobierno RD declara guerra al «terrorismo medioambiental»

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SANTO DOMINGO, 2 de septiembre .- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, declaró este miércoles  «de alto interés nacional» el combate al terrorismo medioambiental.

La declaratoria está contenida en un decreto dado a conocer este día durante un acto en el salón Las Cariátides, del Palacio Nacional, encabezado por el Mandatario, quien estuvo acompañado de los ministros de las Fuerzas Armadas, teniente general Carlos Fernández Onofre, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez; el subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Mairení Rivas, así como otros funcionarios.

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DEMAGOGIA
DEMAGOGIA
17 minutos hace

NO HAY UNA MI ER DA MAS DAṄINA QUE EL TURISMO, LA CONSTRUCCION DE HOTELES, LA GENTRIFICACION Y LA MINERIA….Y ESTAS TRES LA TAYOTA ES UN DEPREDADOR…O SEA QUE LA TAYOTA ESTA ESCUPIENDO HAICA ARRIBA.

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PCampesino
PCampesino
20 minutos hace

Señor presidente,, buenas tardes,, presidente donde estaba el zoológico de moca hay un crimen FORESTAL,, comiense con el zoológico de moca,, presidente vaya as un médico,, ( siquiatra o,)) usted tiene muchos problemas,, de salud,, señor presidente..

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ramon
ramon
27 minutos hace

ese es mi presidente, nuestro presidente y de el proximo senador ROSENDY POLANCO Montecristi AHORA ES

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Leed
Leed
55 minutos hace

Y de los haitianos qué?

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elaturdido
elaturdido
38 minutos hace
Responder a  Leed

ya eso lo dijo… que en un año… no había un haitiano… en la r. d… y ahora, para saber… la cantidad de éstos… en nuestro país… es mejor contar… los que quedan… en haití…

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Cuco
Cuco
1 hora hace

Bueno, si es así pues le va a caer gas del morado encima al Ing. Manuel Estrella, principal responsable de ejecutar la obra de Agora Santiago y de no haber dejado ni un solo arbol en pie en esa plaza. Tambien al magnate Wildredo Cabrera, principal responsable de haber depredado 692 tareas en el Santo Cerro, La Vega y haber puesto en riesgo a las comunidades de la parte baja. A los que estan tumbando todas las lomas de La Vega y contaminando los r

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