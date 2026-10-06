Empresarios de Iberoamérica piden región integrada y abierta

Esta es una de las premisas de la denominada Declaración de Valladolid, suscrita este martes por países iberoamericanos, entre ellos la República Dominicana.

Los empresarios harán llegar el documento a las reuniones preparatorias de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Madrid el 4 y 5 de noviembre.

El texto, con las propuestas y compromisos de las Cámaras Iberoamericanas para afrontar los actuales desafíos económicos, tecnológicos y empresariales, ha sido aprobado durante la clausura de la LIV Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (AICO) y del LXII Consejo Directivo de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC).

Voz propia

Es la primera vez que un documento de este tipo es elevado a una Cumbre Iberoamericana para expresar la opinión de los empresarios y comerciantes de los países representados.

«Nos comprometemos a promover la transformación digital, la formación, el desarrollo del talento y el emprendimiento como instrumentos esenciales para elevar la productividad, mejorar la competitividad y generar nuevas oportunidades», explican en uno de los puntos consensuados.

Todos ellos reconocen la necesidad de avanzar hacia modelos productivos «más sostenibles y asumimos nuestro compromiso de favorecer una transición equilibrada que combine responsabilidad ambiental, competitividad, inversión y generación de empleo».

En la construcción del futuro de la Comunidad Iberoamericana, señalan en otro punto, «ponemos nuestra red, nuestra experiencia y nuestra capacidad de actuación al servicio de una Iberoamérica más próspera, integrada, competitiva y abierta al mundo».

Para ello, prosigue la Declaración de Valladolid, «defendemos el arbitraje, la mediación y los demás mecanismos adecuados de solución de controversias como instrumentos esenciales para fortalecer la seguridad jurídica, la confianza empresarial y las relaciones económicas».

Para el presidente de la AICO y de la Cámara de México, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, «hoy es un día histórico puesto que nuestra voz va a llegar a la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

Entre los países firmantes han figurado Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Honduras, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela.

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