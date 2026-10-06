Empresarios de Iberoamérica piden región integrada y abierta

Valladolid (España), 6 oct (EFE).- Las Cámaras de Comercio Iberoamericanas apuestan por una zona «más integrada, conectada y abierta al mundo» mediante modelos productivos más sostenibles, y el compromiso de una mayor seguridad jurídica que posibilite la internacionalización de las empresas y contribuya al empleo y bienestar de su comunidad de países.
Esta es una de las premisas de la denominada Declaración de Valladolid, suscrita este martes por países iberoamericanos, entre ellos la República Dominicana.
Los empresarios harán llegar el documento a las reuniones preparatorias de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Madrid el 4 y 5 de noviembre.
El texto, con las propuestas y compromisos de las Cámaras Iberoamericanas para afrontar los actuales desafíos económicos, tecnológicos y empresariales, ha sido aprobado durante la clausura de la LIV Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (AICO) y del LXII Consejo Directivo de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC).
Voz propia
Es la primera vez que un documento de este tipo es elevado a una Cumbre Iberoamericana para expresar la opinión de los empresarios y comerciantes de los países representados.
«Nos comprometemos a promover la transformación digital, la formación, el desarrollo del talento y el emprendimiento como instrumentos esenciales para elevar la productividad, mejorar la competitividad y generar nuevas oportunidades», explican en uno de los puntos consensuados.
Todos ellos reconocen la necesidad de avanzar hacia modelos productivos «más sostenibles y asumimos nuestro compromiso de favorecer una transición equilibrada que combine responsabilidad ambiental, competitividad, inversión y generación de empleo».
En la construcción del futuro de la Comunidad Iberoamericana, señalan en otro punto, «ponemos nuestra red, nuestra experiencia y nuestra capacidad de actuación al servicio de una Iberoamérica más próspera, integrada, competitiva y abierta al mundo».
Para ello, prosigue la Declaración de Valladolid, «defendemos el arbitraje, la mediación y los demás mecanismos adecuados de solución de controversias como instrumentos esenciales para fortalecer la seguridad jurídica, la confianza empresarial y las relaciones económicas».
Para el presidente de la AICO y de la Cámara de México, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, «hoy es un día histórico puesto que nuestra voz va a llegar a la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.
Entre los países firmantes han figurado Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Honduras, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela.
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