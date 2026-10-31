Embajadora de EEUU agradece acogida de pueblo dominicano

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SANTO DOMINGO.- La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, celebró este viernes su primer año de gestión diplomática en el país, con un mensaje de agradecimiento al pueblo dominicano por el cariño, la acogida y las experiencias compartidas durante estos 12 meses.

«¡Qué primer año tan maravilloso en la República Dominicana! Justo hoy, hace un año comenzó mi labor como embajadora en este hermoso país y hoy me siento profundamente agradecida a mi Señor Jesucristo por la oportunidad de servir a los Estados Unidos de América y por el cariño que he recibido del pueblo dominicano», expresó Campos.

AGRADECE ACOGIDA Y EXPERIENCIAS

La diplomática agradeció las oraciones, las invitaciones para conocer distintas comunidades y las muestras de afecto recibidas de los ciudadanos. Asimismo, manifestó su entusiasmo por los proyectos y desafíos que espera desarrollar durante el próximo año.

Como parte de la celebración, compartió un audiovisual con imágenes de diferentes momentos de su misión diplomática, desde su primera visita a la Catedral Primada de América hasta encuentros con funcionarios, dirigentes políticos, representantes de medios de comunicación y otras personalidades de la sociedad dominicana.

FORTALECIMIENTO DE LOS LAZOS BILATERALES

Al recordar su primera visita a la Catedral Primada de América, Campos destacó que ese lugar marcó el inicio de su experiencia en territorio dominicano.

«Aquí fue donde comenzó todo. Hace un año mi primera visita en la República Dominicana fue aquí, a la Catedral Primada de América. Desde entonces he conocido a su gente, a sus líderes y a sus comunidades, y juntos hemos fortalecido la amistad entre nuestras naciones», manifestó.

El primer año de Campos como representante diplomática estadounidense también estuvo marcado por el respaldo público del presidente Donald Trump, quien el pasado 30 de septiembre resaltó su desempeño durante una actividad celebrada en la Casa Blanca con motivo del Mes de la Herencia Hispana.