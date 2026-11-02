Embajada EU advierte estafas con invitaciones a conferencias

Sede de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo.

SANTO DOMINGO.– La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana exhortó este lunes a los ciudadanos a mantenerse alerta ante posibles estafas relacionadas con invitaciones a conferencias en territorio estadounidense que reciben a través del correo electrónico.

La advertencia fue difundida mediante la columna semanal «Pregúntale al cónsul», en la que la representación diplomática explica cómo identificar estos engaños y evitar pérdidas económicas o la exposición de información personal.

PRINCIPALES SEÑALES DE ALERTA

Entre las principales señales de fraude figuran las invitaciones no solicitadas, especialmente los correos electrónicos inesperados que ofrecen participar en conferencias en Estados Unidos.

La embajada también advierte sobre las promesas de garantizar la aprobación de una visa. Aclaró que ningún organizador de eventos puede asegurar ese resultado, debido a que la decisión corresponde exclusivamente a los funcionarios consulares estadounidenses.

Otra práctica fraudulenta consiste en cobrar por cartas de invitación y documentos con apariencia oficial, bajo el argumento de que son requisitos para tramitar una visa.

La legación recomendó desconfiar de organizadores que soliciten transferencias bancarias, pagos en criptomonedas o aplicaciones de pago entre particulares sin protección al comprador.

Asimismo, señaló como indicios de fraude los documentos falsificados, firmas alteradas, agendas imprecisas, lugares sin confirmar y panelistas cuya participación no pueda verificarse.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR FRAUDES

También pidió prestar atención a páginas web que imitan organizaciones legítimas, errores ortográficos y gramaticales, así como remitentes y datos de contacto sospechosos.

Para prevenir estos engaños, la Embajada de Estados Unidos aconseja verificar de manera independiente la legitimidad de las conferencias y sus organizadores, utilizando páginas oficiales y contactos institucionales conocidos.

Finalmente, recomendó tramitar las solicitudes de visa exclusivamente mediante los canales oficiales del Gobierno estadounidense y evitar intermediarios que prometan garantizar su aprobación.

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