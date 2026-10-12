Élites de Yamasá mantienen su invicto en basket femenino RD

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SANTO DOMINGO.– Las Élites de Yamasá extendieron su invicto a cuatro victorias al derrotar 67-56 al club San Carlos, en la continuación de la serie regular del XIII Torneo Nacional de Baloncesto Superior Femenino “No Violencia Contra la Mujer”, que disputa la Copa Seaboard “Energía Limpia”.

El encuentro se celebró el sábado en el polideportivo de Yamasá, provincia Monte Plata, donde Yamilé Santana encabezó la ofensiva de las ganadoras con una impresionante actuación de 41 puntos.

Vanessa Ozuna y Karla Aquino aportaron 11 tantos cada una para las Élites. Por San Carlos, Yarelis Lucas anotó 14 puntos, Ashley Núñez consiguió 12, Chelsey Santana terminó con nueve y Loanna Tolentino agregó seis.

Con el triunfo, las representantes de Yamasá quedaron con marca de 4-0, en la primera posición del grupo B, seguidas por San Carlos, con 2-1.

Las Caribes de Santo Domingo Norte y las Dinámicas de Los Alcarrizos registran récord de 1-2, mientras que las Cotorras de Pueblo Nuevo continúan sin victorias, con balance de 0-3.

En el grupo A comparten el liderato las Águilas de Guachupita y las Turistas del Este, ambas con marca de 3-0. Las Cañeras de La Romana tienen 1-2, las Laguneras de San Cristóbal figuran con 0-2 y las Leñeras de Los Mina presentan 0-3.

DINÁMICAS SUPERAN A LAS COTORRAS

En otro partido de la jornada, las Dinámicas de Los Alcarrizos derrotaron 73-67 a las Cotorras de Pueblo Nuevo, de Villa Duarte, en un encuentro celebrado en el polideportivo del club Rafael Leónidas Solano, en Guachupita.

Yanil Puello lideró a las ganadoras con 25 puntos, seguida por Yaísa Romero, con 16, y Luisa Portalatín, con ocho. Por las Cotorras, Yeila Villar anotó 23 unidades, Shantal Méndez aportó 18 y Paula Pomeriet terminó con ocho.

RESPALDO INSTITUCIONAL Y PRÓXIMA JORNADA

El torneo es organizado por la Federación Dominicana de Clubes (Fedoclubes), presidida por Roberto Ramírez, quien agradeció el apoyo del presidente Luis Abinader, Seaboard “Energía Limpia”, el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), el Ministerio de Deportes y Recreación y la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal).

La competición continuará el martes con el enfrentamiento entre las Águilas de Guachupita y las Turistas del Este, programado para las 4:00 de la tarde en el polideportivo de El Seibo.

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