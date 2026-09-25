Eliminación del voto en el exterior

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La politóloga Rosario Espinal expone las razones por las cuales se debería eliminar el voto del dominicano residente en el exterior. Entre sus argumentos, sostiene que en las elecciones del 2016 hubo 51% de abstención, aumentando a un 82% en la del 2024. Intentando demostrar, que no nos interesa participar en las elecciones presidenciales.

De acuerdo a Marcela Rio Tobar, directora para América Latina y el Caribe del Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), la participación electoral de la diásporo no llega al 13%, en los países donde residen.

Espinal olvida que las oportunidades laborales y el desarrollo de cualquier país, están entrelazados con el gobernante, que elegimos. Nadie desea abandonar su tierra, familiares y amigos para vivir como extranjero en otra. El día que un gobierno luche con toda la ferocidad que otorga el poder contra los males sociales, muchos dominicanos, regresariamos.

Lo que se debe de cuestionar es. ¿Porque tantos dominicanos desean abandonar un país, que posee la quinta mina de oro mas grande del mundo?. La repuesta es obvia, la corrupción administrativa, que es la madre de todos los males.

Tres países

Solo tres países de América latina, no permiten a sus nacionales votar en el exterior: Nicaragua y Cuba por sus regímenes dictatoriales y Uruguay, por la poca cantidad de ciudadanos que emigran. Privarnos de votar, sería una marca indeseable para cualquier gobierno. Elegir y ser elegido es un derecho consagrado en nuestra Carta Magna.

El voto del exterior puede definir elecciones. En Perú la derrota del candidato Roberto Sanches marca un hito inédito en América Latina. Fue la primera vez, que un candidato presidencial obtuvo mas votos en el territorio nacional y termina perdiendo las elecciones por el voto del exterior.

En Colombia, para la segunda vuelta Abelardo de la Espriella solo hubiera obtenido 75,000 votos sobre Iván Duque, candidato del partido gobernante. Abriendo las puerta para que el oficialismo hubiera alegado fraude. Pero gracias al voto del exterior, Iván Duque fue superado con 250,000 votos.

Si la ilustre intelectual hubiera recomendado eliminar las diputaciones de ultramar, toda la diáspora estuviera de su lado. Porque a través del tiempo, ha quedado demostrado que las disputaciones de ultramar son un dispendio de recursos económicos para favorecer algunos súbditos. Solo cuatro países de la región, cuentan con esa figura. Encabezando la lista nuestro país con siete, El Salvador y Ecuador seis cada uno.

Colombia tiene una sola curul internacional para representar a todos los colombianos en el exterior. México, exige a todos los partidos llevar diputados para representar a ultramar. Un cuerpo no puede ocupar dos lugares al mismo tiempo. Ningún ser humano, por bien intencionado que sea, puede representar adecuadamente personas residentes en varios países.

Eliassam1653@gmail.com

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