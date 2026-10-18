Elías Serulle llama a políticos a priorizar los intereses nacionales

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SANTO DOMINGO- El político y diplomático dominicano Elías Serulle llamó a recuperar el sentido de servicio de la política y colocar los intereses de República Dominicana por encima de las estructuras partidarias y las disputas por el poder.

Durante una entrevista en el pódcast Tras el Telón, conducido por Yessy Pérez, Serulle repasó su trayectoria en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo, organizaciones de las que formó parte en distintas etapas de su carrera.

El dirigente reconoció que se arrepiente de haber abandonado el PLD y explicó las circunstancias que lo llevaron a incorporarse posteriormente a la organización liderada por el expresidente Leonel Fernández, de la que también terminó alejándose.

Serulle cuestionó determinadas prácticas internas de los partidos y planteó la necesidad de renovar el liderazgo político, fortalecer las instituciones y recuperar la confianza ciudadana.

Consideró que el debate público debe centrarse en asuntos que afectan directamente a la población, como las oportunidades para los jóvenes, el desarrollo económico y la calidad de la gestión pública.

Durante la conversación, también reflexionó sobre el costo personal de su participación política y reconoció que sus compromisos limitaron el tiempo que pudo dedicar a su familia, incluidos momentos importantes que hoy considera irrepetibles.

El político afirmó que esas experiencias han cambiado su perspectiva sobre el poder, el éxito y las prioridades personales.

Serulle desarrolla actualmente una nueva etapa de comunicación pública enfocada en analizar la política dominicana, los acontecimientos internacionales y los desafíos sociales y económicos del país.

La entrevista completa está disponible en Tras el Telón Podcast, con Yessy Pérez.

dh/am