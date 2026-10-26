Elecciones en Estados Unidos: ¿republicano o demócrata?

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El autor es sociólogo. Reside en Santo Domingo Este.

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Por la actual realidad condicionada por los intereses de  la geopolítica, se han creado interesantes  expectativas políticas con respecto a los posibles resultados de  la tradicional polarización entre los Partidos Republicano y Demócrata, en los Estados Unidos de América (EE.UU), para el próximo 3 de noviembre, como consecuencia de las elecciones de medio término que se realizarán para elegir 435 miembros de la Cámara de Representantes,  35 senadores y 36 gobernadores.

Al igual que Terencio, “soy hombre, nada humano me es ajeno”, por lo cual reflexionamos ante tan  importantes comicios, porque sus resultados repercutirán, indirectamente, en la institucionalidad y gobernabilidad democráticas de los países de la región, y por lo tanto, de nuestro país, la República Dominicana.

Estas elecciones estadounidenses se podrían convertir en una especie de referéndum con respecto a la gestión del presidente Donald Trump, a quien las encuestas le están asignando un 33 % de aprobación.

También las últimas encuestas que se han realizado proyectan triunfo para el Partido Demócrata con posibilidad de ganar en la Cámara de Representantes con 77 % y en la Cámara alta con 56 % para Senadores.

De confirmarse esos vaticinios de triunfo de los demócratas, indudablemente, la correlación de fuerzas, el contrapeso y el equilibrio político favorecerán la  gobernabilidad y reducirán los poderes que ostenta, usa y hasta abusa el presidente Trump. Es decir, la gestión de Trump se complicaría y hasta podría llegar a la realización de un impeachment (juicio político) contra el presidente Trump.

Aunque objetamos varios de los criterios y políticas de los demócratas, en particular los relacionados con la obsesión que tienen de pretender imponer a nivel mundial sus concepciones sobre “la inclusión social, la actitud ante  los LGBTQI+, el aborto y los planteamientos del movimiento woke”, consideramos que en esta ocasión resultará mucho más conveniente  el triunfo del Partido Demócrata  para los intereses de la geopolítica, para la gobernabilidad democráticas y soberanías de nuestros países.

El estilo y procedimiento que utiliza el presidente Trump para implementar su política “MAGA”, caracterizada por irrespeto a países, gobernantes y personalidades con  insultos, amenazas, desconocimiento de acuerdos y violaciones infraganti de protocolos diplomáticos internacionales y las soberanías de varios pueblos.

En atención a esta reflexión, consideramos que las perspectivas de las elecciones del próximo martes 3 de noviembre, que favorecen a los candidatos del Partido Demócrata, deseamos que se materialicen, a los fines de crear mejores condiciones para propiciar el respeto a las soberanías de los pueblos.

También para gestionar con mayor eficacia políticas que propicien alejen una conflagración que llegue a una indeseada e innecesaria “tercera guerra mundial”, y por el contrario se consoliden los procedimientos, acuerdos y voluntades para terminar con los elementos que han convulsionado la economía mundial.

Creemos que a nuestros países, a la estabilidad de la economía  y a la paz mundial, en las próximas elecciones de EE.UU. conviene el triunfo del Partido Demócrata en las Cámaras de Representantes y también con los Senadores. ¡Ojalá asi ocurra”

jlopezb18@gmail.com

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