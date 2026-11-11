El transporte y los alimentos encarecen costo de vida en RD

Santo Domingo, 11 nov (Prensa Latina) Los aumentos en los precios del transporte y los alimentos figuran entre los principales factores que presionan hoy el costo de vida en República Dominicana, donde la canasta familiar superó en octubre los 50 mil pesos (794 dólares).

El valor de los bienes y servicios que integran la canasta nacional alcanzó los 50 mil 255.05 pesos (unos 798 dólares), para un incremento interanual de dos mil 458.24 pesos (unos 40 dólares) de acuerdo con estadísticas del Banco Central (BCRD).

En octubre, el grupo Transporte registró una variación de 1.57 por ciento, la mayor entre los componentes del índice de precios al consumidor y la de más incidencia en la inflación de ese mes. Los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 0.41 por ciento.

La presión sobre el transporte también se manifestó en septiembre, cuando ese grupo experimentó un alza de 0.64 por ciento, impulsada principalmente por los reajustes de las gasolinas regular y premium. En agosto, su variación había sido de 0.26 por ciento.

En el caso de los alimentos, las modificaciones fueron de 0.43 por ciento en septiembre y 0.42 por ciento en agosto, según los registros oficiales.

El encarecimiento de los combustibles ha estado relacionado con las presiones sobre los precios internacionales del petróleo, en un contexto de tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Entre mediados de marzo y finales de octubre, la gasolina regular escaló 45.5 pesos (0.74 dólares) por galón y el gasoil regular 46.8 pesos (0.75), mientras la gasolina premium subió 68 pesos (1.09) y el gasoil óptimo 76.1 pesos (1.22).

Asimismo, el Banco Central explicó que los hogares de menores ingresos destinan una proporción mayor de sus recursos a la adquisición de alimentos, por lo que las alzas en ese grupo tienen una incidencia más directa sobre su capacidad de compra.

En abril pasado, el Banco Central advirtió que las presiones externas derivadas del conflicto entre Estados Unidos e Irán podían elevar la inflación por encima del rango meta de 4.0 por ciento, más o menos un punto porcentual.

La inflación interanual alcanzó 5.67 por ciento en junio y se situó en 5.14 por ciento en octubre, por encima del límite superior establecido por las autoridades monetarias.

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