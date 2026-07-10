El SNS autoriza un consultorio médico en centro UASD Cotuí

El doctor Julio César Landrón, director ejecutivo del SNS, hizo el anuncio durante un acto este 9 de julio del 202.

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SÁNCHEZ RAMÍREZ.– El Servicio Nacional de Salud (SNS) autorizó la instalación de un consultorio médico en el Centro UASD Cotuí, con el objetivo de brindar servicios de atención primaria a estudiantes, docentes y personal administrativo de la institución académica.

La nueva unidad de salud será equipada con los insumos necesarios y contará con un equipo integrado por dos médicos, dos enfermeras y un psicólogo, asignados por el SNS para atender las necesidades básicas de la comunidad universitaria.

ESPACIO DISPONIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO

La directora del Centro UASD Cotuí, maestra Aurelia Álvarez, informó que el recinto ya dispone del espacio físico donde operará el consultorio y agradeció la respuesta del SNS a la solicitud realizada por la dirección del centro.

Álvarez destacó que la instalación representa un importante beneficio para estudiantes, profesores y colaboradores que requieren servicios médicos sin tener que trasladarse a otros centros asistenciales.

SNS GARANTIZA APOYO ASISTENCIAL

Durante una visita al recinto universitario, el director ejecutivo del SNS, doctor Julio César Landrón, explicó que la iniciativa forma parte del acuerdo de colaboración entre el SNS y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), impulsado para fortalecer el bienestar de la comunidad universitaria.

Landrón indicó que la institución garantizará el personal y apoyo necesario para que los usuarios puedan recibir consultas básicas y servicios de primer nivel dentro del centro educativo.

VALORAN APORTE A LA COMUNIDAD

“Nos comprometemos a que en los próximos días estaremos habilitando este espacio para que pueda iniciar sus servicios en beneficio de toda la comunidad universitaria”, expresó.

Asimismo, anunció que durante esta semana serán designados los profesionales de la salud que estarán a cargo del consultorio, con la meta de ponerlo en funcionamiento en el menor tiempo posible.

La directora del Centro UASD Cotuí resaltó la importancia del respaldo recibido y reconoció la gestión del SNS en favor del fortalecimiento de los servicios de salud para la población.

an/an