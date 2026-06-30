El sismo en Venezuela habría afectado cerca 59.000 edificios

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WASHINGTON.- El doble terremoto ocurrido en Venezuela podría haber dejado unos 58,870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada, según una primera evaluación experimental rápida realizada por la NASA con imágenes satelitales.

Las imágenes se crearon usando datos del radar del satélite Sentinel-1, del programa europeo de observación de la Tierra Copernicus. La NASA precisó que se trata de un “producto preliminar elaborado a los pocos días del suceso y aún no ha sido validado”.

Los datos estiman que aproximadamente 58,870 edificios probablemente resultaron dañados o destruidos, según el último paso del satélite el 25 de junio a las 10:16 GMT.

El Sistema de Coordinación de Respuesta ante Desastres de la NASA se activó para prestar apoyo y está publicando mapas y productos de datos adicionales a medida que están disponibles, informó la agencia en sus redes sociales.

Tecnología radar del Sentinel-1

Los expertos analizaron dos conjuntos de datos tomados por el radar del Sentinel-1 tras el evento, explicó el Sistema de Información Geográfica Earthdata (EGIS) de la NASA.

El primer conjunto fue obtenido el 24 de junio a las 22:50 GMT y abarca la zona occidental, cercana al epicentro, alrededor de San Felipe y Yumare. El segundo corresponde al 25 de junio a las 10:16 GMT e incluye el área metropolitana de Caracas, con Petare y Antímano.

Cada imagen posterior al evento se comparó con una serie de imágenes de referencia del Sentinel-1 anteriores al terremoto, captadas durante el año previo. Ambas se fusionaron en un único mapa de daños.

La Agencia Espacial Europea (ESA) también usa datos del Sentinel-1 para crear mapas, entre ellos uno de deformación del terreno debido al doble sismo. Los instrumentos de teledetección del satélite pueden detectar diferencias con precisión milimétrica.

El mapa es un interferograma obtenido al comparar datos del Sentinel-1 del 18 de junio, antes de los terremotos, y del 25 de junio, un día después. La imagen muestra la zona afectada, que se extiende desde Caracas hasta Puerto Cabello, a unos 210 kilómetros al oeste de la capital.

Venezuela sufrió el pasado miércoles un doble terremoto con epicentro cerca de San Felipe y Yumare, en el centro-norte del país, y con fuertes sacudidas a lo largo de la costa central y en el área metropolitana de Caracas. El sismo principal, de magnitud 7.5, estuvo precedido por uno preliminar de 7.2, recordó el EGIS.