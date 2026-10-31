El Seibo celebrará tradicional corridas de toros en noviembre

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EL SEIBO.— El Patronato del Multiusos Ingeniero Eduardo Martínez Lima anunció la celebración de las tradicionales corridas de toros los días 20, 21 y 22 de noviembre, por primera vez fuera del calendario de las fiestas patronales de mayo.

Las actividades comenzarán a las 4:00 de la tarde en la plaza multiusos y buscan atraer a visitantes nacionales y extranjeros, con un programa que incluirá espectáculos ecuestres, sorpresas y otras actividades culturales.

El presidente del Patronato y alcalde de El Seibo, Leo Francis Zorrilla, informó que la iniciativa procura ampliar la celebración de estas jornadas taurinas hasta alcanzar cuatro entregas anuales, conforme a una propuesta del presidente Luis Abinader.

Indicó que los precios de entrada se mantendrán populares, con tarifas de 100 pesos para niños y 300 pesos para adultos.

La programación también contempla exhibiciones de caballos de paso fino, a cargo de la Asociación de Paso Higüeyano, además de medidas de seguridad y transmisión en vivo por medios locales.

Durante el encuentro con la prensa, celebrado en el Hotel Santa Cruz, participaron representantes de instituciones públicas, religiosas y empresariales, entre ellos la gobernadora provincial, Magaly Tabar de Goico; José Manuel Mallén, del Patronato Nacional de Ganaderos, y Ulises de Beras, de la Federación de Ganaderos.

Las corridas cuentan con el respaldo de Central Romana Corporation, empresa que facilita los animales y el personal de vaqueros para el desarrollo de las lidias.

dh/am