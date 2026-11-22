EL SEIBO.– El presidente Luis Abinader inauguró este domingo el renovado Hospital Provincial Doctor Teófilo Hernández, una moderna infraestructura sanitaria que pone fin a décadas de espera de los habitantes de esta provincia y ampliará el acceso a servicios médicos especializados y de calidad.

El centro asistencial cuenta con aproximadamente 3,900 metros cuadrados de construcción, 109 camas hospitalarias, incluidas 21 nuevas unidades de hospitalización, y equipamiento médico destinado a fortalecer la atención de miles de pacientes de El Seibo y comunidades cercanas.

INVERSIÓN SUPERIOR A RD$1,000 MILLONES

Durante el acto, el ministro Jean Luis Rodríguez informó que la reconstrucción y equipamiento del hospital representaron una inversión superior a RD$1,000 millones.

Recordó que el establecimiento abrió sus puertas en 1951 y que, durante sus 75 años de existencia, no había recibido una intervención integral. Las antiguas instalaciones presentaban deficiencias estructurales, espacios insuficientes y problemas que afectaban la atención, incluido un quirófano que se inundaba cuando llovía.

NUEVOS SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO MÉDICO

El hospital dispone de áreas de emergencia, farmacia, laboratorio, diagnóstico por imágenes, maternidad, hospitalización, unidad quirúrgica, cuidados intensivos, odontología, salud mental e inmunizaciones, entre otros servicios.

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, destacó que el centro cuenta con equipos médicos que, según afirmó, superan los disponibles en numerosos establecimientos privados del país. También anunció la entrega de una ambulancia por disposición del presidente Abinader.

Landrón informó que el SNS ejecuta otras inversiones en la provincia, entre ellas la construcción del Hospital Municipal de Miches, con más de RD$335 millones, y el remozamiento del Centro de Primer Nivel La Gina, con una inversión superior a RD$16 millones.

AGRADECEN OBRAS DEL GOBIERNO

El sacerdote Antonio Villavicencio Martínez agradeció al mandatario por la entrega del hospital y destacó otras obras realizadas en la provincia, como el transporte escolar, el remozamiento del Hotel Santa Cruz, la plaza de toros y la construcción de carreteras.

La inauguración contó con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, entre ellas la gobernadora Magaly Tabar de Goico, el senador Santiago José Zorrilla y el alcalde Leo Francis Zorrilla.

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