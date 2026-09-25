El Salvador promueve inversión con empresarios dominicanos

El vicepresidente de El Salvador, Felix Ulloa, junto a empresarios de su país y dominicanos, este 24 de septiembre.

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El Salvador, 25 sep (Prensa Latina) El vicepresidente de El Salvador, Felix Ulloa, analizó con empresarios representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) en República Dominicana los vínculos económicos, inversión, comercio, seguridad, turismo e infraestructura, informó la vicepresidencia.

Durante la reunión, Ulloa señaló las transformaciones experimentadas por su país en los últimos años entre los cuales figuran la seguridad, turismo, desarrollo de infraestructura, modernización de procesos aduaneros y la simplificación de trámites para fortalecer el clima de negocios.

A su vez, destacó el papel de Invest in El Salvador, institución encargada de promover la inversión y las exportaciones y de acompañar a empresas nacionales y extranjeras interesadas en desarrollar proyectos en el país.

AVANCES EN MATERIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

Por su parte, el presidente de Conep, Celso Juan Marranzini, agradeció la visita del vicepresidente y compartió sus impresiones tras un reciente viaje a El Salvador, con énfasis en los avances alcanzados en materia de seguridad ciudadana.

Las partes conversaron sobre la próxima visita de una misión comercial de empresas salvadoreñas a República Dominicana, destinada a propiciar encuentros directos entre empresarios y explorar posibilidades de comercio e inversión.

Otro de los temas abordados fue la integración regional como plataforma para ampliar mercados y generar oportunidades económicas.

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