El Salvador procesa a 206 pandilleros; impone condenas

Prisioneros con tatuajes de la pandilla MS-13 miran desde su celda en el Centro de Confinamiento de Terroristas en Tecoluca, El Salvador,

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San Salvador, 29 oct (Prensa Latina).- La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador informó que hoy 206 integrantes de la pandilla Barrio 18 enfrentarán una audiencia abierta, mientras otros recibieron condenas.

De acuerdo con la FGR, los acusados afrontan cargos por agrupaciones ilícitas, así como extorsión y homicidio agravado, en un proceso judicial que podría extenderse durante tres semanas.

En las investigaciones se comprobó que el grupo criminal (creado en 1998) operaba en distintos sectores de San Salvador Centro, y entre los procesados figuran palabreros (jefe máximo de una célula), homeboys (miembros) y colaboradores capturados mediante procedimientos amparados en el régimen de excepción, precisó la FGR.

Por otra parte, el ministerio público agregó que el miembro de Barrio 18, Rafael Baltazar Rojas fue condenado a 65 años de prisión por el asesinato de dos hombres en junio de 2018, a quienes privó de libertad y ocultó en una fosa clandestina luego de desmembrar los cuerpos. El inculpado también fue sentenciado por agrupaciones ilícitas.

En paralelo, la FGR comunicó que 49 integrantes de la MS-13 obtuvieron condenas de hasta 30 años de cárcel también por el delito de agrupaciones ilícitas, y se encuentran a la espera de sentencias por otros delitos.

Según la institución, los procesados pertenecían a una estructura que operaba en varios sectores de La Paz Oeste y La Paz Centro, incluidos San Pedro Masahuat, San Antonio Masahuat, San Miguel Tepezontes y San Juan Tepezontes.

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