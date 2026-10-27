EL SALVADOR: Comienza la campaña presidencial para 2027

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

San Salvador, 27 oct.- El Salvador comenzó hoy la campaña electoral para el periodo 2027-2033 para que los partidos políticos contendientes realicen la propaganda de candidatos a presidente y vicepresidente durante los cuatro meses previstos por la Constitución de la República.

El 28 de febrero de 2027 tendrá lugar las elecciones generales que, además de las presidenciales, comprenden 60 diputados propietarios y sus suplentes de la Asamblea Legislativa, 44 concejos municipales, para unos 582 cargos que incluyen alcaldes, síndicos y regidores propietarios.

De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, hasta el momento, ninguna de las cinco fórmulas presidenciales a participar en la lid anunció su inscripción oficial ante el órgano, procedimiento que debe ser personal según el Código Electoral.

Las propuestas de los partidos a las presidenciales están compuestas por Nuevas Ideas con Nayib Bukele y Félix Ulloa, para la reelección como presidente y vicepresidente; por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), participarán el médico y líder sindical Rafael Aguirre, y la enfermera Madaí Santos.

En tanto, por el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), las postulantes son la abogada Mayteé Iraheta para presidente y la ingeniera agrónoma Verónica Henríquez para vicepresidente; otro posible dúo está compuesto por el general Alirio García Flamenco y el exalcalde de San José Guayabal, Mauricio Vilanova, por el Partido de Concertación Nacional (PCN), elegidos en internas pero sin ratificación formal.

Los restantes seis partidos del país no participarán en las presidenciales, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) decidieron no presentar candidaturas, pero muestran respaldo y afinidad por la reelección de Bukele.

Fuerza Solidaria, Democracia Salvadoreña (DS) y el Partido Independiente Salvadoreño (PAIS) no eligieron fórmula presidencial, mientras que Vamos decidió no participar al considerar que la reelección presidencial es inconstitucional.

of-am