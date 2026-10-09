El Salto de la Pulga: servicio express de psiquiatras del Cabral y Báez 

1 Las empresas dueñas de pantallas LED que saturan de publicidad toda la ciudad, deberían ofertar al Estado una mención gratis para transmitir mensaje educativo, luego de cada cinco anuncios pagados.

2 Dado el poder de ese medio, sería un aporte extraordinario y valioso que esas empresas harían al país donde hacen buen negocio.

3 Un grupo de creativos publicitarios, sociólogos y educadores sería convocado para diseñar esos mensajes cortos e impactantes, que contribuyan a la orientación y mejor comportamiento del ciudadano. ¿Quién me secunda?

4 Para tener éxito como abogado en República Dominicana, no es necesario ser una eminencia. Basta con manejar las tácticas dilatorias disfrazadas de incidentes procesales.

5 ¿Por antojo de qué genio y con aprobación de qué legítima entidad, se cambió el nombre al Alcázar de Colón por Museo de Diego Colón? Así motiva menos al turista.

6 Dejémonos de pendejadas: nadie que esté peleando en Rusia bajo contrato, puede haber sido engañado diciéndole que era para trapear pisos.

7 Sí 99. 5% de los motoristas no tiene licencia, ¿cómo es que la Policía no los atrapa con la misma facilidad que lo hace con conductores de carros y jeepetas?

8 Parece que en el Banco Central se esperan fuertes movimientos, porque instalarán un “sistema de monitoreo sísmico”. Roguemos no sean “terremotos económicos”.

9 Justo cuando el oro se ha convertido en el principal renglón de exportación, “activistas” dominicanos buscan que Londres se niegue a refinarlo y comercializarlo. Mal momento para eso.

10 El plan de estos “activistas” (¿quién los “activa”?) contra el oro dominicano, abarca un amplio programa internacional de denuncias. ¡Ojo pelao!

Psiquiatras

11 La Organización Mundial de la Salud recomienda que un psiquiatra no debe ver más de 8 pacientes en un día. En el Cabral y Báez, los psiquiatras ven entre 14 y 20 cada 4 horas. ¡Express service!

12 En solo una semana, Migración encontró en los aeropuertos 40 viajeros con alertas judiciales activas, 12 casos de documentos falsos y 12 menores por viajar sin autorización de sus padres. ¡Guau!

13 Cuando Industria y Comercio ofrezca datos sobre comercios intervenidos por malas prácticas, debería incluir los de todas las nacionalidades.

14 Faride no debería hablar por ahora del tema de los intercambios de disparos. Mejor esperar a que se disipen los humos y el panorama aclare.

15 Cuando el director de CONAPE se vio sin argumentos para contestar a Nuria, hizo como los gallos cuando ven que no podrán ganar el pleito: ¡se mandó!