El Salto de la Pulga

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1 Cuentan que Bolsonarito no paraba de llorar y llamó a su protector del norte para rogar que le abriera la puerta. ¡De las que se libró Brasil!

2 Un sector perremeísta, más bien hipolitista y por ende carolinista, está desarrollando una campaña de bombardeo contra David Collado que puede resultar en boomerang. ¡Revisen esa estrategia!

3 Yván Lorenzo debería abandonar el tono de rabieta cada vez que expone algo frente a las cámaras. La gente quiere escuchar razonamientos sin enfogonamientos. (El consejo va también para los semejantes).

4 Camino a su defunción, el Reformista decidió mantenerse “abisagrado” reeligiendo a Quique hasta el 2030. Porque ni pensar en ir solo…

5 Para suavizar la creencia de que empresarios y banqueros están con David Collado, la alta cúpula del Conep visitó a Danilo para pasarle la mano. ¿Irán también los banqueros?

6 De “cuerpo del delito”, Punta Catalina pasó a “el principal acierto del gobierno de Danilo”, según Pacheco. ¡Déjale todo al tiempo, Sancho!

7 ¿De dónde sacará el Gobierno los $27,000 millones que pide la JCE para el año que viene, cuando solo aparecen $9,000 millones para ella en el presupuesto?

8 La Reforma Fiscal sigue penetrando silenciosamente: el Gobierno le subió mil pesos a la renovación del marbete.

9 No sé cuánto se gastará en reacondicionar el Boulevard de la 27 para hacerlo “potable” a la ciudadanía, pero ¿quién se va a pasear por ahí con la contaminación que produce el permanente tapón?

10 Nadie se ha preguntado si los salvadoreños secuestrados siguen con vida. Analizando experiencias y sondeos, tengo serias dudas…

11 Riverón, que sí sabe de haitianos y sus intríngulis, dice que la mitad de los soldados que envíe Bukele se los matarán como pollos y comerán asados. ¡Halloween time!

12 El Congreso debería aprobar sin dilación la propuesta del Gobierno para no permitir más residenciales sin garantía de agua, drenaje y manejo de basura. Esta ciudad ya es inmanejable.

13 La saturación habitacional que hoy muestran Piantini y Naco, hace difícil circular por sus estrechas calles. Pero no hay límites y los edificios siguen surgiendo.

14 Promesa histórica de campaña: Trump ofreció a los cubanos de Miami poner un portaaviones a 50 yardas de la costa de Cuba y luego enviar a Marco Rubio a dirigir los cambios. ¡Ñoooo!

15 La rapera Nicki Minaj viajó con el presidente en el Air Force One, y luego este expresó públicamente elogios a sus nalgas. ¡God bless América!

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