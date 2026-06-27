El Salto de la Pulga

EL AUTOR es publicista. Reside en Santo Domingo.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Por FREDDY ORTIZ

1 Primero fue “Somos Invencibles.” Ahora, “Somos Inquebrantables.” No dude que pronto venga: “Somos Inmortales”.

2 Nuevamente quedó demostrada la rentabilidad de invertir en tener riferos orquestando leyes.

3 Fenamoto, Intrant y Digesett anunciaron medidas para regular motoristas. Puro bulto, porque siguen haciendo lo mismo.

4 ¿Y el plan del Gobierno de recortar gastos en compras de vehículos, viáticos y pasajes, eventos, publicidad, reparaciones, y un recorte de 50% al fondo que reciben los partidos? ¡Bulto también!

5 Observando su retadora euforia en la marcha, parecería que Tito Hernández logró que las cosas ocurrieran tal y como quería.

6 Luego de toda una vida buscando el poder con la carabina al hombro, Narciso decide, a sus 83 años, buscarlo con los votos. ¡Buena suerte!

7 Por la deuda pública, ya estamos pagando diariamente intereses por casi MIL millones de pesos. Vamos bien…

8 En un vehículo de Migración, dos empleados de la institución llevaban 22 haitianos indocumentados para introducirlos al país ilegalmente. ¿En quién confiaremos?

9 Tremendo negocio: un acusado de fraude por $20,000 millones, acuerda devolver $3,000 millones para que lo dejen disfrutar en paz de sus “ahorros”. ¡Un guiso!

10 Mientras Gonzalo proclama eufórico estar listo para ser el próximo presidente de la República, el abogado Pancho Álvarez dice que este debe ir a juicio de fondo por el caso Calamar.

11 Atención Ministerio Público: No vengan con saltar a “Senasa 3.0” dejando dormir en las gavetas la gorda versión “Senasa 2.0”, ¿okey?

12 Quique y Ramón Rogelio harían un gran aporte a la dominicracia, si entregan a Alofoke la candidatura presidencial del Partido Reformista. Solo esperamos que, en los debates, no use el término MMG.

13 Por lo que dijo Danilo sobre el actual deseo del dominicano a emigrar, parecería que durante sus gobiernos nadie se fue en yola.

14 Mientras, debido a las renuncias Omar sugiere una introspección en su partido, su padre no les da importancia. Choquecito generacional.

15 Después del entretenido “jaladero de moños”, lo que escribieron en las redes las dos “artistas” demuestra que les fue mal en la escuela primaria… si es que fueron.

16 Onguito Wa podría ser el único dominicano que padece el extraño vicio de “caer” preso. Cayó de nuevo.

17 Hay cierto(a)s “exponentes urbanos”, a quienes se haría un bien encerrándolo(a)s para tratamiento en un centro de rehabilitación mental.

devariados@yahoo.com