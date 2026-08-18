El puente metálico más antiguo del país 

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POR JOSE ARMANDO TORIBIO

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- En la comunidad de Barrabás, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata, se encuentra una de las estructuras históricas más emblemáticas de la República Dominicana: un antiguo puente metálico construido hace más de 130 años y vinculado al desarrollo del histórico sistema ferroviario nacional.

El puente fue concluido el 6 de agosto de 1892, durante el gobierno del presidente Ulises Heureaux (Lilís), como parte de las obras de infraestructura del histórico Ferrocarril Central Dominicano, que desempeñó un papel importante en el transporte de pasajeros y mercancías y en la conexión de distintas comunidades del país.

Su construcción estuvo a cargo de ingenieros belgas, utilizando una estructura metálica que constituye un valioso testimonio de la ingeniería de finales del siglo XIX. Su permanencia a través del tiempo convierte esta obra en un referente de la historia ferroviaria y del proceso de modernización que vivió la República Dominicana en aquella época.

Más de un siglo después, el puente de Barrabás continúa despertando interés por su valor histórico, arquitectónico y cultural. Su estructura representa parte de la memoria de una época en la que el ferrocarril fue fundamental para el desarrollo económico y comercial de importantes zonas del país.

Por su importancia, se recomienda realizar un levantamiento técnico e histórico de la estructura, con la participación de especialistas en patrimonio, ingeniería, arquitectura e historia, a fin de determinar sus condiciones actuales y establecer las medidas necesarias para garantizar su conservación.

También sería conveniente que las autoridades correspondientes evalúen la posibilidad de declarar o fortalecer su protección como patrimonio histórico y cultural, evitando intervenciones que puedan alterar sus características originales. Cualquier trabajo de reparación o restauración debería respetar su diseño, materiales y valor histórico.

Otra recomendación es desarrollar un proyecto de puesta en valor turístico y cultural que permita integrar el puente a una ruta histórica de Imbert y Puerto Plata. La creación de señalizaciones informativas, paneles históricos y material audiovisual ayudaría a visitantes y residentes a conocer la importancia de esta obra.

Asimismo, las autoridades municipales, comunitarias y del sector turístico podrían promover actividades educativas dirigidas a estudiantes y jóvenes de la zona, utilizando el puente como escenario para explicar la historia del ferrocarril dominicano, la ingeniería de la época y la importancia de conservar el patrimonio nacional.

La comunidad de Barrabás también puede desempeñar un papel fundamental en su protección. Se recomienda crear iniciativas comunitarias de vigilancia, limpieza y promoción del lugar, acompañadas por programas de educación patrimonial que generen sentido de pertenencia entre los habitantes.

Investigación

Igualmente, sería importante documentar fotográfica y audiovisualmente el puente, incluyendo testimonios de residentes de mayor edad, documentos históricos, mapas y fotografías antiguas relacionadas con el Ferrocarril Central Dominicano. Este archivo podría servir como fuente para futuras investigaciones y proyectos culturales.

El puente también tiene potencial para convertirse en un punto de interés dentro del turismo histórico y rural de Puerto Plata, complementando otros atractivos naturales y culturales de la provincia. Una adecuada planificación permitiría generar oportunidades para pequeños emprendedores locales, guías comunitarios y actividades relacionadas con la cultura y la historia.

Finalmente, se hace un llamado a las instituciones responsables del patrimonio nacional, al Ayuntamiento de Imbert, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Turismo y a las organizaciones comunitarias a unir esfuerzos para preservar y poner en valor esta histórica estructura.

El puente de Barrabás no debe ser visto únicamente como una vieja construcción metálica. Es una pieza de la memoria nacional, un testimonio del desarrollo ferroviario dominicano y una oportunidad para que las nuevas generaciones conozcan y valoren parte de la historia que todavía permanece en pie.

Preservar el puente de Barrabás es preservar una parte de la historia de la República Dominicana.

JPM