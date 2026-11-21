SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico “Quique” Antún Batlle, afirmó que esa organización trabaja para fortalecerse y presentar candidaturas propias en los niveles municipal, congresual y presidencial en las elecciones de 2028.

Antún indicó que la propuesta cuenta con el respaldo de la mayoría de la dirigencia, especialmente de jóvenes que asumieron funciones en los órganos de dirección tras la convención nacional celebrada en octubre.

Explicó que la iniciativa busca recuperar la identidad del partido y competir con una boleta propia en las distintas demarcaciones del país.

El dirigente también cuestionó algunas alianzas electorales pactadas por el PRSC desde 1996, al considerar que varias se realizaron con antiguos adversarios políticos con los que mantenían diferencias ideológicas.

Asimismo, destacó el proceso de renovación de la organización, impulsado por jóvenes profesionales interesados en convertirla nuevamente en una fuerza política relevante.

“Hoy contamos con un nuevo reformismo que aspira a entrar en sintonía con la sociedad, manteniendo nuestros principios y valores”, expresó.

El presidente del PRSC reivindicó el legado del expresidente Joaquín Balaguer y sostuvo que la experiencia de los gobiernos reformistas puede servir de referencia para responder a las necesidades actuales del país.

Antún aseguró que las puertas de la organización están abiertas a nuevos integrantes y extendió una invitación a sectores políticos y sociales interesados en contribuir a su fortalecimiento.

dh/am