El huracán Isaias toca tierra en Florida con vientos 145 km/h

MIAMI, 10 Oct. (EUROPA PRESS) – El huracán ‘Isaias’ ha tocado tierra en el noroeste de Florida (Estados Unidos), con vientos de 145 km/h dejando a más de 512.000 personas sin suministro eléctrico en los estados de Florida y Alabama, tras haber alcanzado previamente la categoría 3 de gran intensidad.

Tras ingresar en el continente como sistema de categoría 2, ‘Isaias’ se ha ido debilitando rápidamente mientras avanza hacia el norte a 32 km/h. No obstante, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) mantiene activos avisos por inundaciones que podrían llegar hasta los 2.7 metros de altura en amplios sectores de la costa de Florida y el sur de Alabama.

La tormenta ha obligado a la evacuación masiva de decenas de miles de personas y ha impulsado la declaración del estado de emergencia por parte del Gobierno estadounidense en ambos estados, medida a la que se ha sumado Georgia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado a los medios congregados en los alrededores de la Casa Blanca que están siguiendo «muy de cerca» la situación, especialmente en Alabama.

TRAYECTORIA PREVISTA

Se prevé que el centro del ciclón cruce Alabama y se adentre en el valle de Tennessee entre el sábado y el domingo degradándose a una tormenta tropical, aunque los meteorólogos advierten de que continuará dejando fuertes precipitaciones de hasta 380 milímetros, riesgo de inundaciones y amenazas de tornados a lo largo de la costa del Golfo.

«Quienes se encuentren en la trayectoria de esta tormenta deben saber que no se trata de un sistema tropical cualquiera», ha declarado el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, en una rueda de prensa. «Es un huracán de gran magnitud y podría causar muchos daños».

Por su parte, la gobernadora de Alabama, la también republicana Kay Ivey, ha emitido de momento una orden de evacuación que afecta a más de 400.000 residentes y turistas en el gran condado de Mobile, así como otras grandes poblaciones en los condados de Macon o Choctaw, a la espera de ver cómo evoluciona el huracán, el primero que toca tierra en el sur de Estados Unidos desde hace dos años.

La formación tardía de Isaias en el mes de octubre marca la fecha de inicio más tardía para el primer huracán del Atlántico en 121 años, fenómeno atribuido por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) a un intenso patrón de El Niño.

Para leer el último informe del Centro Nacional de Huracanes sobre el huracán Isaías, dar clic aquí:

https://www.nhc.noaa.gov/text/refresh/MIATASAT4+shtml/100845.shtml

sp-am