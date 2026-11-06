FJ critica nuevos impuestos a marbetes y paneles solares

SANTO DOMINGO.– El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, rechazó los nuevos impuestos a los marbetes de vehículos y los paneles solares dispuestos por el Gobierno.

El dirigente calificó de inaceptable el gravamen del 25 % a los equipos solares, al considerar que desincentiva el uso de energías renovables. «Eso es como colocar un impuesto al sol», expresó.

Advirtió que, de mantenerse esa política, la población podría enfrentar nuevas cargas tributarias. «Según el ritmo como van las cosas, no debe sorprendernos que le pongan impuestos al aire que respiramos», agregó.

García ofreció estas declaraciones durante un encuentro regional celebrado en San Pedro de Macorís, con dirigentes y militantes que respaldan sus aspiraciones presidenciales, procedentes de esa provincia, La Romana, Hato Mayor, La Altagracia y El Seibo.

La actividad también incluyó un homenaje al profesor Juan Bosch, fundador del PLD, al cumplirse 25 años de su fallecimiento.

Durante el acto, los participantes guardaron un minuto de silencio en memoria del líder político. García destacó la vigencia de su pensamiento y reafirmó su intención de trabajar por el retorno de esa organización al Gobierno.

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