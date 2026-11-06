Velázquez y Víctor Manuelle lanzan salsa de esperanza

MIAMI.– El cantante dominicano Abraham Velázquez y el salsero puertorriqueño Víctor Manuelle unieron sus voces en «Mañana sale el sol», una colaboración que transmite un mensaje de fe, esperanza y superación personal.

La canción combina los ritmos de la salsa con una letra que invita a mantener el optimismo frente a las dificultades y confiar en las nuevas oportunidades.

Producido ejecutivamente por One Music Global, el tema utiliza el amanecer como símbolo de renovación y esperanza para quienes atraviesan momentos de incertidumbre, pérdidas o problemas familiares.

La participación de Víctor Manuelle, conocido como «El Sonero de la Juventud», aporta su experiencia y trayectoria a esta propuesta musical que conecta a dos representantes del Caribe.

«Mañana sale el sol» fue incluida originalmente en el álbum Gracias, de Abraham Velázquez, y ahora recibe un nuevo impulso con esta colaboración.

Con más de 30 años de carrera, el artista dominicano ha desarrollado una trayectoria en la música cristiana y latina, con composiciones centradas en la fe, el amor, la familia y la superación.

Velázquez inició su camino artístico junto a su hermano David como integrante del dúo David y Abraham, antes de emprender su carrera como solista. Su discografía incluye colaboraciones con Olga Tañón, Alex Zurdo y Divino.

El sencillo está disponible en las principales plataformas digitales, mientras que su video musical puede verse en el canal oficial de Abraham Velázquez en YouTube.

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