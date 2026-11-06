CONEP fortalece posición de RD como destino de inversión

Directivos del CONEP y el presidente Luis Abinader en la XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano.

MADRID.– El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) fortaleció el posicionamiento de la República Dominicana como destino estratégico para las inversiones internacionales durante su participación en el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, celebrado en Madrid, España, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

La organización empresarial destacó la importancia de la integración económica de Iberoamérica, un bloque conformado por 22 naciones, con más de 700 millones de habitantes y un producto interno bruto (PIB) nominal conjunto estimado en 8.8 billones de dólares.

La delegación del CONEP desarrolló una agenda institucional y de promoción económica, que incluyó su participación en las actividades del encuentro y el acompañamiento al presidente dominicano, Luis Abinader, durante la clausura encabezada por el rey Felipe VI de España y otros representantes de la región.

RD COMO DESTINO ESTRATÉGICO DE INVERSIÓN

El presidente del CONEP, Celso Juan Marranzini, afirmó que la República Dominicana cuenta con competitividad, capacidad innovadora y condiciones de confianza para consolidarse como un destino atractivo para la inversión extranjera y la diversificación productiva.

El encuentro concluyó con la adopción del documento denominado Compromiso Empresarial por el Futuro de Iberoamérica, una hoja de ruta de diez puntos impulsada por el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB).

Entre sus prioridades figuran la formalización productiva, la seguridad jurídica, el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y la ampliación de las alianzas público-privadas.

ACUERDO DE COOPERACIÓN CON PORTUGAL

Como parte de su agenda bilateral, el CONEP suscribió un memorando de entendimiento con la Confederación Empresarial de Portugal (CIP), destinado a promover inversiones, facilitar el comercio y fortalecer las relaciones entre los sectores productivos de ambos países.

El acuerdo contempla cooperación en logística, productividad, sostenibilidad, innovación tecnológica y promoción recíproca de inversiones, además de la organización de misiones empresariales y foros de negocios.

El vicepresidente ejecutivo del CONEP, César Dargam, señaló que esta alianza permitirá ampliar los vínculos con el mercado europeo, facilitar el intercambio de conocimientos y atraer inversiones estratégicas.

Agregó que estos esfuerzos buscan contribuir a la competitividad empresarial, la generación de empleos de calidad y el bienestar de la población.

CONCLUYE GESTIÓN AL FRENTE DE FEDEPRICAP

En el marco de su participación internacional, el CONEP también formalizó la conclusión de su mandato al frente de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (FEDEPRICAP), cuya presidencia fue transferida al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).

Marranzini destacó entre los principales resultados de su gestión la revitalización institucional de la organización, el restablecimiento de los encuentros presenciales, la celebración de una asamblea en Santo Domingo en agosto y la reincorporación del CONEP de Panamá.

Asimismo, resaltó el fortalecimiento del diálogo con el Gobierno dominicano y la participación del sector privado en plataformas estratégicas como el Foro Internacional META RD 2036, orientado a promover reformas estructurales y elevar la productividad nacional.

El dirigente empresarial sostuvo que la cercanía con los grandes mercados, la capacidad productiva y la integración regional representan oportunidades para atraer inversiones y generar empleos, siempre que se mantengan condiciones de estabilidad, confianza y seguridad jurídica.

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