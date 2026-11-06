Fiscalía de NY califica a Clase y Ortiz “tramposos” beisbol GL

NUEVA YORK.– Los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz, de los Guardianes de Cleveland, fueron calificados como “tramposos” por una fiscal federal durante los alegatos iniciales del juicio penal que se les sigue en Brooklyn, Nueva York, por su presunta participación en un esquema de manipulación de lanzamientos para favorecer apuestas deportivas.

La fiscal federal adjunta Rebecca Urquiola afirmó ante el jurado que ambos jugadores vendieron información sobre sus pitcheos a apostadores, quienes utilizaron esos datos para realizar apuestas sobre si determinados lanzamientos terminarían en bolas o strikes.

Según la acusación, Clase habría iniciado el esquema en 2023, después de establecer amistad en República Dominicana con un apostador deportivo. Posteriormente, en 2025, habría incorporado a su compañero Luis Ortiz a la operación.

APUESTAS Y GANANCIAS MILLONARIAS

La fiscalía sostiene que los apostadores obtuvieron al menos US$460,000 en ganancias mediante plataformas que permiten apostar sobre lanzamientos individuales.

Los investigadores también presentarán mensajes de texto que, según la acusación, muestran conversaciones entre los involucrados para coordinar los pitcheos. En esas comunicaciones supuestamente utilizaban palabras clave como “pollo” y “gallo”.

Los fiscales alegan que Clase recibía pagos por proporcionar información privilegiada y que Ortiz habría aceptado US$5,000 por participar en la operación.

LAS DEFENSAS RECHAZAN LAS ACUSACIONES

Los abogados de ambos peloteros rechazaron los señalamientos y sostuvieron que sus representados son víctimas de las afirmaciones falsas de un apostador identificado como Enoc Peña.

Michael Bronson, abogado de Clase, argumentó que Peña presumía tener información privilegiada sobre los lanzamientos del relevista para venderla a otros apostadores, aunque en realidad intentaba adivinar los pitcheos y habría perdido numerosas apuestas.

Por su parte, Samuel Landes, defensor de Ortiz, aseguró que su cliente nunca tuvo contacto con apostadores y cuestionó que la acusación se concentre en apenas dos lanzamientos, ambos registrados como bolas.

“Eso no es una conspiración. Eso es simplemente béisbol”, sostuvo Landes ante el jurado.

SITUACIÓN JUDICIAL DE LOS DOMINICANOS

Clase, de 28 años, fue seleccionado tres veces al Juego de Estrellas y obtuvo en dos ocasiones el premio al Relevista del Año de la Liga Americana. Ortiz, de 27 años, se desempeñaba como lanzador abridor de Cleveland.

Ambos se declararon no culpables de los cargos y permanecen en libertad bajo fianza, mientras se desarrolla el proceso judicial. También se encuentran apartados del equipo y bajo licencia sin goce de sueldo.

El caso ha generado preocupación en las Grandes Ligas por los riesgos que representan las apuestas deportivas sobre acontecimientos específicos de los partidos, particularmente aquellas relacionadas con lanzamientos individuales.

La decisión del jurado determinará la responsabilidad penal de los dos lanzadores, quienes mantienen su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.

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